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'Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeleri 101 bin lira maaş alacak' iddiası yalanlandı

'Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeleri 101 bin lira maaş alacak' iddiası yalanlandı
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Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeleri aylık en az 101 bin lira maaş alacak" iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyelerine herhangi bir maaş ödemesi yapılmamaktadır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları'na yapılan çok sayıda atamanın ardından kurul üyelerinin 101 bin lira maaş alacağı öne sürüldü.

YALANLAMA GELDİ

Söz konusu iddianın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı.

İddianın yalanlandığı açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeleri aylık en az 101 bin lira maaş alacak." iddiası doğru değildir" denildi.

"MAAŞ ÖDEMESİ YAPILMAMAKTADIR"

Açıklamada ayrıca "Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyelerine herhangi bir maaş ödemesi yapılmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

'Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeleri 101 bin lira maaş alacak' iddiası yalanlandı

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Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Kimse inanmadı daha fazladır

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

İktidar yalakalarına 101 az demek istemişler. Gayri resmi bunlara tüyü bitmemiş yetimin hakkını verirler. Yeterli koltukları sağlam olsun, gözünüzü toprak doyursun.

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