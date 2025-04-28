Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.45'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, 23 Nisan'da meydana gelen İstanbul depremi, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar ile ekonomideki son gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika