Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Türkiye Ahilik Buluşması ve Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Amacımız enflasyonla eriyip giden bir kazanç sağlamak değil, enflasyonun düştüğü bir ortamda kalıcı bir satın alma gücü ve sosyal refah sağlamak. Bu yönde de hareket ediyoruz." dedi.

Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Ahilik Buluşması ve Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, ahiliğin emeği ahlakla, ticareti vicdanla, kazancı adaletle buluşturan köklü bir medeniyet anlayışı olarak bu topraklarda yüzyıllardır ekonomik ve toplumsal hayata istikamet kazandırdığını söyledi.

Bugün takdim edilen "Ahi Esnaf Beratları"nın ise bu anlayışı meslek hayatında temsil eden, dürüstlüğü ve güveni kuşaktan kuşağa taşıyan esnaf ve sanatkarların hakkaniyetli bir takdirle onurlandırılması açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Yılmaz, "Ahilik teşkilatının düşünsel ve ahlaki temelleri, fütüvvet geleneğine dayanmaktadır. Fütüvvetten süzülen fedakarlık, yiğitlik ve cömertlik anlayışı, Anadolu'nun toplumsal dokusuyla bütünleşerek esnaf ve sanatkar hayatına yön vermiştir. Bu bütünleşme, Türk-İslam medeniyetinin ahlak, emek ve dayanışma ekseninde şekillenen toplumsal yapısına güçlü bir katkı sunmuştur." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ahilik anlayışının, Anadolu'nun sosyal ve ekonomik hayatında dengeyi besleyen bir yapı oluşturduğuna işaret ederek, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve küresel rekabet çağında ticaret hayatına yol gösteren ahlaki referansların, ahiliğin ortaya koyduğu kadim değerlerden beslendiğini kaydetti.

Esnaf ve sanatkarların, bugün 2 milyon 275 bine ulaşan sayılarıyla ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında önemli bir yer tutmaya devam ettiğini hatırlatan Yılmaz, "Esnafımız her daim devletinin yanında durmuş, zor zamanlarda fedakarlıktan kaçınmamış, milli birlik ve beraberliğin korunmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Kurtuluş Savaşı'mızdan doğal afetlere, ekonomik dalgalanmalardan toplumsal dayanışma gerektiren her bir süreçte esnafımız, devletine ve milletine olan bağlılığını fiilen ortaya koymuştur." şeklinde konuştu.

Yılmaz, devletin de hiçbir dönemde esnafını yalnız bırakmadığını, destek mekanizmaları, teşvikler, krediler ve düzenleyici adımlarla esnafın ayakta kalmasını ve güçlenmesini esas yaklaşım olarak benimsediğini vurgulayarak, 2026 bütçesinde de aynı anlayışla hareket ettiklerini, esnafa desteklerle ilgili ödeneğe bütçede yer verdiklerini bildirdi.

"Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor, kim ne derse desin"

Türkiye'nin dünyadaki belirsizlikler, istikrarsızlıklar, savaşların içinde huzur, güven ve istikrarla yoluna devam ettiğini, büyümenin, sanayinin, tarımın, esnafın ve çiftçinin gelişmeyi sürdürdüğünü dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu sene belki talihsiz bir dönem yaşadık tarımda. Aynı yıl içinde hem don oldu hem de kuraklık yaşadık. Bunun da getirdiği zorluklar var. Ama bütün bunlara rağmen bu yıl ekonomimiz en az yüzde 3,3 büyüme kaydedecek. İlk 9 ayda yüzde 3,7'lik bir büyümemiz oldu. İstihdamımız artmaya devam ediyor. Az önce anlatmaya çalıştığım o zor tabloya rağmen ihracatımız 271 milyar doları buldu, en son rakamımız. İnşallah yıl sonu bunu da aşacak bir rakam gelir. Hizmet ihracatımız 222 milyar dolara ulaştı. Topladığınızda Türkiye dış dünyaya yaklaşık 393 milyar dolarlık mal ve hizmet ihraç eden bir ülke haline geldi.

Toplam ekonomik büyüklükte, şu anda yıl sonu itibarıyla yapılan uluslararası tahminlere göre dünyanın 16. büyük ekonomisi olacağız, nominal dolar bazında. Satın alma gücü denen hesaba göre ise dünyanın 11. büyük ekonomisi olacağız. Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor, kim ne derse desin."

"Vatandaşı aldatan politikalarla hiçbir yere varılamaz"

Yılmaz, enflasyonun hükümet tarafından önceliklendirildiğini, Orta Vadeli Programın ana eksenini enflasyonla mücadelenin oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu konuda da epeyce bir mesafe aldığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Geçen yıl mayıs ayında zirveyi görmüştü. Yüzde 75,5'e kadar yükselmişti enflasyon. O tarihten bugüne, kasım enflasyonuna geldiğimizde şu anda yüzde 31 civarında. Enflasyon oranında 44 puandan fazla bir düşüş oldu. Temel mallarda yüzde 20'nin altına düştü enflasyon oranı. Ama hizmetler, kira gibi hususlar biraz daha inatçı kalemler, onları da kırıyoruz. Onlarda da bir düşüş seyri başladı. İnşallah bu yılı yüzde 30 civarında bir enflasyonla kapatacağız, belki 30'un az bir şey üstünde. Ocak ayı enflasyon rakamıyla birlikte 30'un altını, yani 20'li rakamları göreceğiz Allah'ın izniyle. Hesabımız, beklentimiz böyle. Gelecek yılın sonunda hedefimiz yüzde 20'nin altı. 2027'de ise tekrar tek haneli rakamlara ulaşmak. Buna göre yol haritamızı oluşturmuş durumdayız.

Biz şuna inanıyoruz, vatandaşı aldatan politikalarla hiçbir yere varılamaz. Popülizmle, temeli olmayan birtakım iddialarla bu toplum, bu ülke, esnaf hiçbir yere gidemez. Gerçekçi, ayakları yere basan, sağlam, iyi koordine edilmiş politikalarla ülkenizi bir yerlere taşırsınız. Biz de bunu yapıyoruz. Şu anda popülist birtakım adımlar atıp bir anda alkış alabilirsiniz ama 3 gün sonra bunun sonucu ne olacak diye düşünmeniz lazım. Biz burada esnafımızın basiretine, 86 milyonun, milletimizin basiretine sonuna kadar güveniyoruz. Amacımız enflasyonla eriyip giden bir kazanç sağlamak değil, enflasyonun düştüğü bir ortamda kalıcı bir satın alma gücü ve sosyal refah sağlamak. Bu yönde de hareket ediyoruz."

Tüketim kalıpları, yaşam standartları ve beklentilerin değiştiğine işaret eden Yılmaz, "20 sene önce belli bir gelirle memnuniyet düzeyi ile bugünkü farklılaştı. Bunu da doğal karşılıyoruz. Tabii ki standartlar, beklentiler yükseliyor. Ama bizim de ekonomimiz büyümeye, gelişmeye devam ediyor. İnşallah gelecek nesillere çok daha güçlü, çok daha istikrarlı, çok daha müreffeh bir Türkiye'yi miras olarak hep birlikte bırakacağız. Hem ekonomik başarılarımızla hem de terörsüz Türkiye süreci gibi iç huzurumuzu, iç cephemizi güçlendiren yeni çalışmalarımızla çok daha büyük ve güçlü bir Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'nda hep birlikte inşa edeceğiz. Buna yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün takdim edilen Ahi Esnaf Beratları'nın meslek hayatını dürüstlük, güvenirlik ve iş ahlakı temelinde sürdüren esnaf ve sanatkarların emeğinin ve duruşunun kamusal düzeyde takdir edilmesini ifade ettiğini dile getiren Yılmaz, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bu beratın, toplumsal ve ticari ilişkilerde güven duygusunu önceleyen, hak ve hukuka riayeti esas alan, tüketici memnuniyetini gözeten bir yaklaşımın sonucu olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ahi Esnaf Beratı almaya hak kazanan tüm esnaf ve sanatkarları tebrik etti, başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere, programın hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve paydaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından "Ahiliği Anlat Resimle Yaşat" konulu resim yarışmasında başarı gösteren öğrencilere, Ahi Esnaf Beratı'nı almaya hak kazanan esnaf ve sanatkarlara ödülleri takdim edildi.