Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Meclis Başkanı Töre ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüştü.

KKTC'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla başkent Lefkoşa'da bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile görüştü. Yılmaz, KKTC'nin 40 yılda engellemelere rağmen demokrasi, kalkınma ve gelişmesinin takdire şayan olduğunu ifade ederek, önümüzdeki dönemde hep birlikte çalışarak uluslararası alanda da başarıyı sağlayacaklarını söyledi. Türkiye olarak KKTC'nin iki devletli vizyonunu kuvvetle desteklediklerini belirten Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve uluslararası eşit statüsü kabulü olursa müzakerelerle çözüm aranabileceğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki tanınma çağrısı sonrası Türk Devletleri Teşkilatı üyeliği, Azerbaycan ziyareti olduğuna dikkat çeken Yılmaz, KKTC'nin uluslararası etkinliğini üst seviyelere çıkaracaklarına vurgu yaptı. KKTC'nin, AKPM, İİT, PAB gibi çalışmalara katılmasının, TDT'ye de gözlemci üye olmasının önemine dikkat çeken Yılmaz, Kıbrıs'ta iki devlet ve iki toplum olduğu gerçeğini herkesin bildiğini ve anlayacağını belirterek, "Her zaman biriz, beraberiz, birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeni reformlar, kanunlar ile birlikte iş birliklerinin devam ettiğini belirten Yılmaz, Ercan Havalimanı, su projesi yanında elektrikteki çalışmalar ile birçok alanda projeleri yürüttüklerini, geliştirdiklerini kaydetti. İnsanların refahı huzuru mutluluğu için KKTC Meclisi'nin de verdiği destekle çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, desteklere teşekkür etti, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

"Cumhuriyet en büyük eserdir"

Meclis Başkanı Töre ise, Cumhuriyet Bayramı'nın milli bayram olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyet en büyük eserdir" ifadelerini kullandı. KKTC'nin temelinde; Mehmetçik ve Mücahitlerin kanı canı olduğunu ifade eden Töre, devletin, en şerefli yükseldikleri yer olduğunu vurguladı.

Ekonomik ve Mali İşbirliği Anlaşması ile KKTC'nin her alanda geliştiğini ilerlediğini ifade eden Töre, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar acı çektiğini ancak sonunda devletini kurduğunu, Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle de gelişmeye devam ettiğini anlattı.

Su projesinin Barış Harekatı gibi bir zafer olduğunu işaret eden Töre, Ercan Havalimanı, karayolları yapımı gibi projelerin de hiç durmadan sürdüğünü kaydetti. - LEFKOŞA