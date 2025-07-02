Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türkiye-KKTC iş birliğinin güçlendirilmesi, KKTC'nin ekonomik ve toplumsal kalkınması için yürütülen projeler ile Lefkoşa'da düzenlenecek olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı programı hazırlıkları başta olmak üzere, ikili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Sayın Üstel'e ziyaretleri için teşekkür ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime muhabbetlerimi iletiyorum."