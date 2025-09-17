Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caporov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye- Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

Cevdet Yılmaz görüşmeye ilşkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile dostlukları ve ortaya koydukları kapsamlı iş birliği vizyonu, tüm çalışmalarımıza güç vermektedir. Sayın Caparov ile görüşmemizde, ticaretten sanayiye, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa uzanan 'kapsamlı stratejik ortaklık' seviyesine yükselen ilişkilerimizi, geniş bir yelpazede daha da güçlendirecek adımları istişare etme imkanımız oldu. Görüşmemizde ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal olarak güçlenmesi, Orta Asya'daki barış ve istikrar ortamı ile Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklı davasına Kırgızistan başta olmak üzere üye ülkeler tarafından verilen destek başlıca gündemlerimiz oldu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ev sahipliği için Caparov'a teşekkür ederken, görüşmenin Türkiye–Kırgızistan kardeşliğini ve Türk dünyasındaki dayanışmayı daha da pekiştirmesini diledi.

Yılmaz'dan Cengiz Aytmatov'un kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bişkek ziyareti kapsamında Kırgız halkının özgürlük, bağımsızlık ve kimlik mücadelesinin sembolü Ürkün Anıtı ile edebiyat ve fikir dünyamızın ortak değeri, büyük yazar Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret etti. Yılmaz, "Kırgız kardeşlerimize en derin muhabbetlerimi sunuyor, 2 gün boyunca sürecek programlarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" açıklaması yaptı. - BİŞKEK