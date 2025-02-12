Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta 12 Şubat Kurtuluş Bayramı programında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon Türk lirasını aşan miktarda yatırım yaptık. Bu yıl, 2025 yılında da yine deprem bölgemize 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik. Bu yılı da sayarsanız 3 trilyon liranın üzerinde bir kaynağı sadece merkezi idare bütçemizden deprem için harcamış olacağız." dedi.

Yılmaz, il ziyareti kapsamında, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, 12 Şubat 1920'nin, Kahramanmaraş'ın Fransız işgalinden kurtulduğu ve Türk milletinin özgürlük sevdasını tüm dünyaya gösterdiği şanlı bir tarih olduğunu, Kurtuluş mücadelesinin meşalesinin yakıldığı ilk yerlerden biri olan Maraş'ta, Maraşlıların kendi çabalarıyla, iradeleriyle bir direniş başlattığını söyledi.

O gün olduğu gibi bugün de iç cepheyi güçlü tutacaklarını, dışarıdan dayatmalar yapmaya çalışanlara karşı ecdada yakışır, onurlu bir şekilde ülkeyi büyütme, kalkındırma, birlik ve beraberlik içinde geleceğe taşıma mücadelesini aynı kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Yılmaz, 2 yıl önce yaşanan acı deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş'ın yine birlik ve beraberlikle yaralarını hızla sararak ayağa kalktığını ifade etti.

"Dünyanın şu anda en büyük şantiyesi deprem bölgemizde"

Yılmaz, 2 yıldır aralıksız süren inşa ve ihya çalışmalarının meyvelerini teslim edilen konut ve iş yerleri, yapılan yollar ve köprüler, inşa edilen okullar ve hastaneler, birçok hizmet, teşvik ve destekle sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon Türk lirasını aşan miktarda yatırım yaptık. Bu yıl, 2025 yılında da yine deprem bölgemize 584 milyar liralık kaynak tahsis ettik. Bu yılı da sayarsanız 3 trilyon liranın üzerinde bir kaynağı sadece merkezi idare bütçemizden deprem için harcamış olacağız. Belediyelerin harcamaları, diğer harcamaları saymıyorum. Dünyanın şu anda en büyük şantiyesi deprem bölgemizde. Binlerce şantiyede 200 bine yakın çalışanla bu ihya ve inşa faaliyetlerini sürdürüyoruz. Kahramanmaraş'ta 2024 yılı itibarıyla 34 bin 600 konut ve 30 iş yeri olmak üzere toplam 34 bin 630 bağımsız birimi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 2025 yılı sonuna kadar 67 bin 790 konut ve 6 bin 397 iş yerini daha tamamlayarak toplamda 74 bin 187 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim edeceğiz."

Şehrin ekonomisi anlamında, sanayi, kalkınma, yatırım teşvikleri, KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri gibi pek çok programla Kahramanmaraş'taki işletmelerin yanında olduklarını söyleyen Yılmaz, konutlarla birlikte altyapıları yenilediklerini, yolları yaptıklarını, elektrik şebekelerini yenilediklerini, hastaneleri ve okulları inşa ettiklerini, sosyal donatılar yaptıklarını dile getirdi.

Geçen sene nüfusu Türkiye'de en fazla artan ikinci vilayetin Kahramanmaraş olduğunu bildiren Yılmaz, "İnanıyorum ki bu sene de aynı trend devam edecek ve göreceksiniz bu ihya, inşa faaliyetleri tamamlandığında Kahramanmaraş'ın nüfusu deprem öncesinden de daha yüksek bir seviyeye Allah'ın izniyle çıkacak." diye konuştu.

"İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de kentsel dönüşüm hayati bir meseledir"

Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin canlanması destek programı kapsamında 13 bin 142 işletmeye 6,2 milyar liranın üzerinde destek ödemesi yapıldığını, diğer taraftan kentsel dönüşüm projelerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Yılmaz, şunları paylaştı:

"Vatandaşlarımızın güvenli yuvalarına kavuşması için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Son günlerde Ege'de özellikle Yunanistan açıklarında meydana gelen depremler bizlere bir kez daha deprem gerçeğini hatırlattı. Burada en önemli mesele deprem olmadan hazırlık yapabilmektir. Deprem yaşanmadan önce riskli alanları tespit edip buraları dönüştürmektir. Krizi yönetmek istemiyorsak riskleri yönetmek durumundayız. Burada da en önemli mesele kentsel dönüşüm meselesidir. İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de kentsel dönüşüm hayati bir meseledir. Bir tercih konusu değildir, bir zorunluluktur, hayat kurtaran bir gerekliliktir. Dolayısıyla kentsel dönüşüme önümüzdeki dönemde de yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm hamlemizi, önümüzdeki günlerde, dönemde deprem yükümüz biraz hafifledikçe bir sosyal konut seferberliğiyle de bütünleştireceğiz.

Bir taraftan kentsel dönüşüm diğer taraftan da sosyal konut seferberliğiyle hem vatandaşlarımızın sağlıklı konutlara daha uygun maliyetlerle ulaşmasını sağlayacağız hem de depremlere daha dirençli bir Türkiye'yi ve depremlere dirençli şehirlerimizi hep birlikte inşa edeceğiz. Milletimizle el ele hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden Kahramanmaraş'ı daha güçlü, daha sağlam bir şekilde ayağa kaldırmaya devam edeceğiz."

Yılmaz, sağlıktan eğitime, tarımdan sanayiye, enerjiden ulaşıma kadar her alanda Kahramanmaraş'ı daha da güçlendirmeye eser ve hizmet siyasetini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda şehirlerimizi, hem fiziki hem ekonomik hem de kültürel olarak kalkındırıp Kahramanmaraş'ı ve tüm şehirlerimizi çok daha güçlü yarınlara ulaştıracağız. Bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası ve Kahraman ünvanı ile şereflendirilen Kahramanmaraş'ın bu gurur dolu yıl dönümünü, kurtuluş bayramını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Törene, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı.