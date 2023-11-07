Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Deprem bölgesinde yaraların sarılması için 3 trilyon liradan fazla para harcanacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak adına merkezi yönetim olarak toplamda 3 trilyon liradan fazla para harcanacağını söyledi.

Deprem bölgesi Malatya'ya bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kentteki belediye başkanları, siyasiler, iş adamları ve STK'lar ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Yılmaz, bu yıl ve gelecek yıl ağırlıklı olmak üzere depremin yaralarını sarmak adına 3 trilyondan fazla para harcanacağını söyledi.

Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanlığı kararıyla 327 hektar alanın Malatya'da yeni sanayi alanı ilan edildiğini de hatırlatan Yılmaz, "Biz deprem sonrası çalışmaları 3 başlıkta topluyoruz. Birincisi kalıcı konutların inşası ve vatandaşlarımızın çok daha sağlıklı güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri. İkincisi tahrip olan altyapının inşası. Üçüncüsü de deprem bölgesinin sosyoekonomik olarak yeniden canlanması, eskisinden de daha güçlü bir şekilde üretim, istihdam, ihracat çalışmalarını sürdürmesi. Bu 3 temel başlıkta deprem bölgesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bu kapsamda iş yeri hasar gören, yıkılan küçük sanayi esnafının ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk etapta 714 toplamda 2 bin 400 iş yeri yapılması planlanmış durumda. Tabii bir taraftan da ticaret erbabının ihtiyacı düşünülüyor" şeklinde konuştu.

Kent merkezindeki ticari alanların canlandırılmasının çok önemli olduğuna değinen Yılmaz, "Deprem psikolojisinin atlatılması, yeniden şehrin kimliğine kavuşması açısından çok önemli. Merkezde yine 3 binden fazla konut da yapılmış olacak dolayısıyla merkezde bu projelerimizin hayata geçmesiyle çok büyük bir canlılık olacağını ifade etmek isterim. Çevre şehircilik bakanlığımız doğrudan bu merkezle ilgili çalışmaları gerçekleştirecek" ifadelerine yer verdi.

Malatya ile ilgili yapılan desteklere ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla yaklaşık 732 milyon TL tutarında faiz indirimini kullandırdıklarını ifade etti. Kayısının Malatya'nın ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu ve yıllık 500 milyon dolar ihracat geliri getirdiğini de kaydeden Yılmaz, "Dünyada da başka rakipler de çıkmaya başlıyor. Çeşitli ülkelerde kayısı yetiştirmeye dönük çalışmalar yapanlar da var. Bizim kayısıdan daha fazla katma değer elde etmemiz lazım. Bunu nasıl yaparız nasıl başarırız bunun yollarını yöntemlerini üniversite sanayi işbirliğinden tutun yerel yönetimlerle üreticiler işbirliği kadar birçok çalışmayla kayısının katma değerini mutlaka daha fazla artırmamız gerekiyor" dedi.

"4 binden fazla konutumuzu yılsonuna kadar teslim etmiş olacağız"

Deprem sonrası Malatya'da 22 bin civarında konutun inşasının devam ettiğini de dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Gerek şehir merkezinde gerek kırsalda yılsonu itibariyle 4 binden fazla konutumuzu yılsonuna kadar teslim etmiş olacağız. Çok şükür açıkta hiçbir vatandaşımız yok hepsi konteynırlar da belli standartlarda ihtiyaçları gideriliyor. En hızlı şekilde hak sahipliği çalışmalarını tamamlama gayreti içindeyiz. Ankara'da güçlü bir koordinasyon yapısı oluşturmuş durumdayız. Bakanlarımıza bakan yardımcılarımıza kurumlarımızla çeşitli kolları koordine ediyoruz. Önümüzdeki dönemde hak sahipliği tam resmileştirildiği zaman kendimizi daha iyi planlama imkanına kavuşmuş olacağız. Hiçbir vatandaşımız dediğim gibi açıkta kalmadı aç kalmadı bütün acil müdahaleler yapıldı şimdi de kalıcı çözümlere odaklanmış durumdayız" şeklinde konuştu.

Bu yıl ve gelecek yıl ağırlıklı olmak üzere depremin yaralarını sarma adına 3 trilyon liradan fazla para harcanacağını da kaydeden Yılmaz, "Bizim şu an bütçemiz mecliste. 2023'de 762 milyar lira yönetim olarak deprem bölgesine kaynak ayırdık. Gelecek yıl için ise 1 trilyon 28 milyar lira ödeneği bütçemize koymuş durumdayız. Bunu deprem illerimizde yine harcayacağız. Dolayısıyla büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Ama inşallah bunları tamamladığımızda eskisinden de daha güçlü bir şekilde bu illerimiz yoluna devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Malatya'da deprem sonrası 193 bin 741 aileye 10 bin TL destek verildiğini ve bunun da sadece 2 milyar lira tuttuğunu kaydeden Yılmaz, "Taşınma yardımı olarak 1,2 milyar lira vermişiz. Vefat eden 1011 vatandaşımızın ailelerine de hane başı 100 bin TL toplamda 101 milyon TL destek vermişiz. Malatya'daki ticari hayatın canlanması için Malatya çarşısı projesini başlatmış durumdayız. 5 bin yeni iş yeri tasarlanmış durumda. Bunu daha da az önce bahsettiğim şehir merkezindeki projelerle arttırıyoruz. Yerinde dönüşüm projesi çerçevesinde ise ilk temel Malatya'nın kalbi diyebileceğimiz tarihi Bakırcılar Çarşısında atılmış durumda. Toplam 250 bin metrekare alanda kurulacak bakırcılar çarşısının ilk etabında 7 bin 600 metrekare alanda 293 dükkan ve 165 araçlık kapalı otopark inşa edilecektir. Bütün bu çalışmalar koordineli bir şekilde bütün kurumlarımızın katkısıyla sürdürülecek" diye konuştu. - MALATYA