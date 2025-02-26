Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Biz son 22 yıldır gençlerimize, çocuklarımıza büyük yatırım yaptık"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz son 22 yıldır gençlerimize, çocuklarımıza büyük yatırım yaptık. Bu da rastgele olmuş bir şey değil bir zihniyetin sonucu. Bizim kalkınma, gelişme, ilerleme anlayışımız, insan odaklı bir anlayıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Ankara Büyük Gençlik Buluşması' programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaptığı konuşmada, bir milletin topraklar, madenler gibi farklı varlıkları olabileceğini ama en büyük varlığının insanları, özellikle genç insanları olduğunu belirtti. Bir toplum o genç nüfusunu ne kadar iyi yetiştiriyorsa ne kadar donanımlı yetiştiriyorsa, dünyada o kadar üstün olur, şerefli olacağını ifade eden Yılmaz, "Bu nedenle biz son 22 yıldır gençlerimize, çocuklarımıza büyük yatırım yaptık. Bu da rastgele olmuş bir şey değil bir zihniyetin sonucu. Bizim kalkınma, gelişme, ilerleme anlayışımız, insan odaklı bir anlayıştır. Ekonomi de insan için, sosyal politikalar da insan için, eğitim de insan için. İnsan çok boyutlu bir varlık; sadece maddi boyutuna bakarsanız, sadece maddi şartlarını iyileştirmeye çalışırsanız gerçek anlamda insani kalkınmayı hayata geçiremezsiniz. Maddi ihtiyaçlarıyla, manevi donanımıyla, kültürüyle, sanatıyla, sporuyla her bakımda insanın bütün ihtiyaçlarına cevap veren bir toplum olduğunuz zaman gerçek anlamda medeni bir toplum olursunuz. Biz de bu zihniyetle hareket ettik; öncelikle eğitim dedik" diye konuştu.

"Üniversiteli gençler için 1 milyona yakın yurt kapasitemiz var"

Yılmaz, Türkiye'de bugün üniversite sayısının 208'e ulaştığının bilgisini veren Yılmaz,

"Akademik kadrolarımız 70 binden 184 bine çıktı. Çocuklarımız, gençlerimiz bir başka memlekete gittikleri zaman yurt bulma konusunda büyük sıkıntılar yaşarlardı. Bugün üniversiteli gençlerimize 1 milyona yaklaşık bir yurt kapasitemiz var. Dünyada en fazla yurt kapasitesine sahip ülkelerin başında geliyoruz. ve yurt sayımızı 190'dan 862'ye çıkarmış bulunuyoruz. Lisans öğrencilerine 3 bin, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin doktor öğrencilerine 9 bin lira burs veriyoruz. Gençlerin sosyal kültürel, sportif faaliyetlerine erişimi için 81 ilde 522 gençlik merkezi açtık. ve bu yatırımlarımıza Gençlik Spor Bakanlığımız öncülüğünde devam ediyoruz. Üniversiteyi bitiren gençlerimiz iş sahibi olsun istiyoruz. Bu nedenle gençlerin istihdamını destekliyoruz. Sadece iş bulmalarını değil, girişimci olmalarını destekliyoruz. Son dönemlerde iş kur bir program başlattı. Bunu da buradan üniversite öğrencisi gençlerimize özellikle duyurmak istiyorum. Artık üniversiteyi okurken aynı zamanda iş kur kanalıyla kısmi zamanlı çalışma imkanınız var. Bir iş tecrübesi ediniyorsunuz, aynı zamanda harçlığınızı kazanmış oluyorsunuz. Maddi olarak da bir karşılığı olmuş oluyor. KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla 100 binden fazla gencimize hibe ve finansal destek sunduk ve devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bilinçsiz internet kullanımıyla mücadele etmek hepimizin görevi"

Son dönemde gençleri tehdit eden eğilimlere değinen Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Bunlardan en önemlisi dijitalleşme, dijital bağımlılık. Sadece sizi değil yetişkinler için de bir tehdit. Dijital imkanları elbette kullanacağız, teknolojiye bir düşmanlığımız yok. Ama teknolojinin esiri olmayacağız. Teknolojinin bizi özgür insanlar, bağımsız insanlar olmaktan çıkarmasına müsaade etmeyeceğiz. Dijital bağımlılıkla, dezenformasyonla, bilinçsiz internet kullanımıyla mücadele etmek hepimizin görevi. Bu çerçevede de birçok çalışmayı sürdürüyoruz. Her tür bağımlılıkla mücadele ediyoruz."

Madde bağımlılığından, kumar bağımlılığına kadar mücadele ettiklerini aktaran Yılmaz, "Diğer taraftan bize düşen görevse gençlerimizi, çocuklarımızı bu risklerden uzak tutmak, talep oluşturmalarını engellemek. Bu yönde de ailenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Maalesef gençler artık ileri yaşlarda evlenmeye başladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Yılmaz, "Burada da önemli bir inisiyatifi hayata geçirdik. Aile ve gençlik fonu. Maalesef gençler artık ileri yaşlarda evlenmeye başladı. Bu da nüfusumuzu daha durağan hale getiriyor. Daha genç yaşta evlenmek isteyen gençlerimiz maddi imkanlara sahip değiller şu aşamada. Onları desteklemek için aile ve gençlik fonunu kurduk. ve bu sene tüm Türkiye'ye bunu yaygınlaştırdık. İlk aşamada deprem bölgesine uyguladık. Şimdi artık tüm Türkiye'de bunu uyguluyoruz. Evlenen gençlerimize 150 bin lira faizsiz 2 yıl vadeli bir kredi imkanı sağlıyoruz. Aynı zamanda rehberlik hizmetleri sunuyoruz. Bu çalışmalarımızı da arttırarak devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

"Onlar ne yaparlarsa yapsınlar; bu millet, bu gençlik diyanetine sahip çıkmaya devam edecek"

Diyanet İşleri Başkanlığına saldıranlar olduğunu söyleyen Yılmaz, "Daha iyiye gitsin diye elbette her kurum eleştirilir. Buna bütün kurumlarımız gibi inanıyorum ki Diyanet İşleri Başkanlığımız da her zaman açıktır. Ama bazı kişiler, bazı çevreler var ki; sistematik, organize bir şekilde, sürekli Diyanet İşleri Başkanlığımızı hedef alıyorlar. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar; bu millet, bu gençlik diyanetine sahip çıkmaya devam edecek" açıklamalarında bulundu. - ANKARA