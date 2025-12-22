Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'da 8 Kasım Zafer Anıtı, Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'da 8 Kasım Zafer Anıtı, Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 8 Kasım Zafer Anıtı'nı, Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Zafer Anıtı ile Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret eden Yılmaz, anıtlara çelenk bıraktı.

Türk şehitliğinde açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Dün Türkiye'de 2026 yılı bütçesiyle ilgili görüşmeler tamamlandı biliyorsunuz. Meclisimiz dün gece geç saatlerde bütçemizi kabul etmiş oldu. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum, bereketli olsun diyorum bütçemiz. Yoğun bir süreçten sonra kabul edilmiş oldu. 2026 yılı bizim için çok kıymetli, orta vadeli programımızın çok kritik bir yılı. Programdaki politikalarımızın meyvelerini daha fazla göreceğimiz, yapısal dönüşümlerin, önemli politikaların hayata geçirileceği bir yıl. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Sabah saatlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldiklerini belirten Yılmaz, "Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ve geniş bir heyetle birlikte, dostluk grubumuz bizimle birlikte. Bugün burada değerli Başbakan Ali Asadov'la ve heyetiyle birlikte Karma Ekonomi Komisyonu toplantılarımızı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"İlişkilerimizi daha ileriye nasıl taşırız bunu konuşacağız"

Azerbaycan'ın Türkiye ile iki devlet, tek millet olduğunu ve Türkiye'nin çok önemli bir müttefiki olduğunu belirten Cevdet Yılmaz, "Bir taraftan siyasi ilişkiler çok farklı bir düzeye gelmişken, diğer taraftan ekonomik ilişkilerimiz de artmaya, yükselmeye devam ediyor. Ticaretten yatırıma, diğer alanlara varıncaya kadar. Biz de bu toplantılar vesilesiyle inşallah bu ilişkilerimizi daha ileriye nasıl taşırız bunu da konuşacağız. Karma Ekonomi Komisyonumuzun (KEK) bir eylem planı vardı. Şimdi bunu güncellemiş olacağız. Hem geçmişte yapılan çalışmaları değerlendireceğiz, hem de geleceğe dönük yeni eylem planımızı imzalamış olacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakü'deki ilk işlerinin zafer anıtını ziyaret etmek olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "44 gün zaferinin biliyorsunuz bir anıtı yapılmış durumda. Karabağ'ın kurtuluşu bu anlamda hepimiz için çok çok anlamlı bir hadise, tarihi bir hadise, 30 yıllık bir işgalin sona ermesi ve Karabağ'ın kurtuluşunu tekrar yad etmiş olduk, hatırlamış olduk. Umumilli Lider Haydar Aliyev'in yine kabrini ve eşinin kabrini ziyaret etme imkanımız oldu. Bu vesileyle kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan'a hizmet etmiş olan tüm devlet büyüklerine, tüm kahramanlara, tüm şehitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Az önce de Türk şehitliğini ziyaret ettik. Nuri Paşa'nın ordusundan şehit düşen askerlere yine Fatiha okuma imkanımız oldu. Tabii bugünlere kolay gelinmiyor, bir koca tarih var ve büyük fedakarlıklar var. Yüzyıllar gerisine uzanan tabii bir tarih var. Dolayısıyla bu vesileyle tüm şehitlerimizi, bu güzel ülkeyi bugünlere getiren tüm kahramanları rahmetle, minnetle tekrar yad ediyoruz" şeklinde konuştu. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
İşte 2025'in en çok konuşulan olayları

En çok bunları konuştuk! İlk sırada Türkiye'yi yasa boğan olay var
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Suratı tanınmaz halde ama kazandığı para akıllara zarar
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Bolu'da korkutan deprem

Bolu'da korkutan deprem
Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var

Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
title