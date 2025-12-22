Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'da 8 Kasım Zafer Anıtı, Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 8 Kasım Zafer Anıtı'nı, Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Zafer Anıtı ile Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret eden Yılmaz, anıtlara çelenk bıraktı.

Türk şehitliğinde açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Dün Türkiye'de 2026 yılı bütçesiyle ilgili görüşmeler tamamlandı biliyorsunuz. Meclisimiz dün gece geç saatlerde bütçemizi kabul etmiş oldu. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum, bereketli olsun diyorum bütçemiz. Yoğun bir süreçten sonra kabul edilmiş oldu. 2026 yılı bizim için çok kıymetli, orta vadeli programımızın çok kritik bir yılı. Programdaki politikalarımızın meyvelerini daha fazla göreceğimiz, yapısal dönüşümlerin, önemli politikaların hayata geçirileceği bir yıl. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Sabah saatlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldiklerini belirten Yılmaz, "Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ve geniş bir heyetle birlikte, dostluk grubumuz bizimle birlikte. Bugün burada değerli Başbakan Ali Asadov'la ve heyetiyle birlikte Karma Ekonomi Komisyonu toplantılarımızı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"İlişkilerimizi daha ileriye nasıl taşırız bunu konuşacağız"

Azerbaycan'ın Türkiye ile iki devlet, tek millet olduğunu ve Türkiye'nin çok önemli bir müttefiki olduğunu belirten Cevdet Yılmaz, "Bir taraftan siyasi ilişkiler çok farklı bir düzeye gelmişken, diğer taraftan ekonomik ilişkilerimiz de artmaya, yükselmeye devam ediyor. Ticaretten yatırıma, diğer alanlara varıncaya kadar. Biz de bu toplantılar vesilesiyle inşallah bu ilişkilerimizi daha ileriye nasıl taşırız bunu da konuşacağız. Karma Ekonomi Komisyonumuzun (KEK) bir eylem planı vardı. Şimdi bunu güncellemiş olacağız. Hem geçmişte yapılan çalışmaları değerlendireceğiz, hem de geleceğe dönük yeni eylem planımızı imzalamış olacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakü'deki ilk işlerinin zafer anıtını ziyaret etmek olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "44 gün zaferinin biliyorsunuz bir anıtı yapılmış durumda. Karabağ'ın kurtuluşu bu anlamda hepimiz için çok çok anlamlı bir hadise, tarihi bir hadise, 30 yıllık bir işgalin sona ermesi ve Karabağ'ın kurtuluşunu tekrar yad etmiş olduk, hatırlamış olduk. Umumilli Lider Haydar Aliyev'in yine kabrini ve eşinin kabrini ziyaret etme imkanımız oldu. Bu vesileyle kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan'a hizmet etmiş olan tüm devlet büyüklerine, tüm kahramanlara, tüm şehitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Az önce de Türk şehitliğini ziyaret ettik. Nuri Paşa'nın ordusundan şehit düşen askerlere yine Fatiha okuma imkanımız oldu. Tabii bugünlere kolay gelinmiyor, bir koca tarih var ve büyük fedakarlıklar var. Yüzyıllar gerisine uzanan tabii bir tarih var. Dolayısıyla bu vesileyle tüm şehitlerimizi, bu güzel ülkeyi bugünlere getiren tüm kahramanları rahmetle, minnetle tekrar yad ediyoruz" şeklinde konuştu. - BAKÜ