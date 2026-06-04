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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MHP Lideri Bahçeli ve CHP'li Özel ile tokalaştı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding'in 100'üncü yıl töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP'li Özgür Özel ile bir araya gelerek tokalaştı ve kısa süreli sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding 100'üncü Yıl Töreni'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP'li Özgür Özel ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ATO Kongre Salonu'nda düzenlenen Koç Holding 100'üncü Yıl Törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, programa katılan MHP Lideri Bahçeli ve CHP'li Özel ile tokalaştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Özel arasında kısa süreli sohbet gerçekleşti. Ayrıca MHP Lideri Bahçeli ile Özgür Özel arasında da kısa süreli sohbet gerçekleşti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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