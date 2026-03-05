Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Maalesef Rum kesimi attığı adımlarla son derece gereksiz bir yere adayı silahlandırma çabasıyla, adanın güvenliğini riske atmış durumdadır. Bizim askerimiz ise 50 yılı aşkın bir süredir bu adanın hem Türk halkı için hem Rum vatandaşlar için daha güvenli hale gelmesini sağlamıştır." dedi.

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının eğitim kalitesini yükseltecek ve refahına doğrudan katkı sunacak kampüsün, KKTC'nin ilim ve araştırma ufkunu genişletecek önemli bir girişim olduğunu söyledi.

Üniversitelerin akademik derinliğini ve araştırma gücünü yükseltmenin, KKTC'yi bölgesinde öne çıkan, küresel ölçekte itibarı yüksek bir yükseköğretim merkezi konumuna taşıma hedefinin en güçlü dayanaklarından biri olduğunu dile getiren Yılmaz, "Nitekim bugün dünyanın farklı coğrafyalarından öğrenci kabul eden KKTC üniversitelerinin ulaştığı seviye, bu hedef doğrultusunda kaydedilen mesafeyi açıkça göstermektedir. KKTC'de 100 bini aşan kayıtlı öğrenci varlığı ve yükseköğretimin hizmet gelirlerindeki belirleyici payı dikkate alındığında, bu alan ada ekonomisinin stratejik sektörlerinden biri haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, korumacılığın yükseldiği, belirsizliğin arttığı, rekabetin yoğunlaştığı bir dünya ekonomisinin bulunduğunu, bu ortamda yeni teknolojilere adapte olabilen ve bunları kullanabilenlerin hep bir adım önde olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede son dönemde Sayın Başbakan'la imzaladığımız, telekomünikasyon alanındaki fiber altyapıyı çağdaş standartlara getirecek proje çok kıymetli. KKTC Meclisi'nden geçmiş olması önemli. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir bilişim adası olma vizyonu var. Bu, ortak paylaştığımız iktisadi işbirliği projelerimizde de önemli bir unsur. Bu bilişim adası olma vizyonuna fiber altyapı büyük bir katkı sunacak. Bu bir altyapı projesi. Bu altyapı projesinde çok sayıda firmanın olması mümkün değil. Şöyle düşünebilirsiniz, demir yolları gibi. Bir altyapı döşenecek ki üstünde farklı aktörler faaliyet yürütebilsinler. Aynı yeri defalarca kazdırarak gitmek bu tür projelerde anlamlı değil. Kaynak israfına da yol açan bir durum."

Dünyadaki en iyi uygulamalar da bize bunu söylüyor. Altyapı projelerini bir firmanın güzel bir şekilde devlet adına gerçekleştirmesi, o altyapı üzerinde de rekabetçi bir şekilde diğer firmaların faaliyet yürütmeleri en doğru yaklaşım olarak ortaya konuluyor. Bu protokolü yaptık. Bu protokolün hayata geçmesiyle bir taraftan internet hızı artacak, diğer taraftan vatandaşlar çok daha ucuza, daha düşük maliyetle hizmet almış olacaklar. Sadece vatandaşlar, hane halkları değil işletmeler, üniversiteler, araştırma kurumları, bütün bu kurumsal yapılar da daha kaliteli, nitelikli hizmete daha ucuza erişme imkanına kavuşmuş olacaklar."

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin sıradan değil, çok özel ilişkiler olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Projelerin uygulanması aşamasında bir eksik, yanlış, haklı bir itiraz olursa hiç şüpheniz olmasın birlikte gereğini yaparız. Ek düzenlemelerle varsa bir eksik, bir yanlış, bir düzeltilmesi gereken bir nokta onu da düzeltmekten bir an bile tereddüt etmeyiz. Buradaki niyetimizden hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Tek amacımız var, bu bölgeyi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bilişim vadisi yapacak güçlü bir altyapıyı bir an önce harekete geçirmek. İnanın kaybettiğimiz her gün bu ülke için zarar. Her bir gün zarar. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bu uygulamayı hayata geçirmemiz çok kıymetli."

" Güvenlik, yaşadığımız dönemde çok önemli hale gelmiş durumda"

Yılmaz, dünyada güç siyasetinin yükseldiği bir dönemden geçildiğini, "ben güçlüysem her şeyi yapabilirim" gibi bir anlayışın hakim hale geldiğini dile getirerek, "Güvenlik, yaşadığımız dönemde çok önemli hale gelmiş durumda. Son dönemlerde bölgemizde yaşanan gelişmelerden de hep birlikte bunu görüyoruz. Maalesef Rum kesimi attığı adımlarla son derece gereksiz bir yere adayı silahlandırma çabasıyla adanın güvenliğini riske atmış durumdadır. Bizim askerimiz ise 50 yılı aşkın bir süredir bu adanın hem Türk halkı için hem Rum vatandaşlar için daha güvenli hale gelmesini sağlamıştır." şeklinde konuştu.

50 yıldır adada güvenlik ve istikrarın olduğuna, bu güvenlik altyapısıyla hem Rum hem de Kuzey Kıbrıs Türk tarafının kalkınma sürecini devam ettirdiğine dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz Kıbrıs Türk halkının sonuna kadar yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel ülkenin huzur, güven ortamı içinde kalkınmasına, gelişmesine, demokrasisiyle, ekonomisiyle güçlenmesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Telekom'daki bu projemiz de siber güvenlik boyutu itibarıyla da önemli, anlamlı bir projedir. Ekonomiye olduğu kadar güvenliğe de katkı sunacak bir projedir. Bunun da altını çizmek isterim. Son olarak tekrar edeceğim kendimi ama çok tartışma olduğunu duyduğum için bu sözleri söyleme ihtiyacı hissediyorum. Hiçbir endişeniz olmasın. Bütün eleştirilere de saygılıyız. Olabilir, çeşitli soru işaretleri, tartışmalar olabilir. Demokratik bir ortamda bunlar da gayet normal. Biz bütün bu hususlarda en üst düzeyde bir hassasiyetle, uygulamada ortaya çıkabilecek her türlü konuda bir anlayış birliği içinde hareket etmeye hazırız. Onu da tekrar ifade etmiş olayım."

Anavatan ve garantör Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası toplumun saygın bir üyesi olarak hak ettiği konuma ulaşması ve her alanda güçlenmesi için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. KKTC'nin eğitimden sağlığa, fiziki ve teknolojik altyapıdan üniversitelere, AR-GE ve bilişim merkezlerine kadar güçlü bir yapıya kavuşması, Doğu Akdeniz'in parlayan bir yıldızı olması bizim en büyük emelimizdir, amacımızdır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, projenin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi'nin kampüs temel atma töreni, butonlara basılarak gerçekleştirildi.