Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 9. Future Investment Initiative Forumu'na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

Yılmaz ve beraberindeki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda, Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ve diğer ilgililer karşıladı.

Havalimanından Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği'ne geçen Yılmaz, burada Büyükelçi İşler'den yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Yılmaz ile AK Parti Mersin Milletvekili, Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nureddin Nebati ve DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü de Suudi Arabistan'a geldi.