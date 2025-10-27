Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Suudi Arabistan'da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte 9. Future Investment Initiative Forumu'na katılmak üzere Riyad'a gitti. Havalimanında Riyad Emiri tarafından karşılandılar ve Büyükelçilikte bilgi aldılar.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 9. Future Investment Initiative Forumu'na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

Yılmaz ve beraberindeki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda, Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ve diğer ilgililer karşıladı.

Havalimanından Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği'ne geçen Yılmaz, burada Büyükelçi İşler'den yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Yılmaz ile AK Parti Mersin Milletvekili, Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nureddin Nebati ve DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü de Suudi Arabistan'a geldi.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Osmaniye'de kardeşlerin av tüfeği ile oyunu kanlı bitti

Çocuklar bilmeden oynadı, sonu kanlı bitti
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'ana dil' çıkışı: Ana sütü kadar helaldir

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'ana dil' çıkışı: Ana sütü kadar helaldir
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Karadeniz derbisinde kazanan yok

Karadeniz derbisinde kıyasıya mücadele! İşte skor
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.