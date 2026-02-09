Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, IEA Başkanı Fatih Birol ile enerji dönüşümü, iklim finansmanı ve yenilenebilir enerji yatırımları konularında görüşmeler yaptı. Görüşmede Akdeniz bölgesindeki kuraklık ve enerji güvenliği konularına da değinildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'u kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bu yıl ev sahipliği yapacağımız COP31 hazırlıkları başta olmak üzere, enerji dönüşümü ve iklim finansmanı, Akdeniz havzasında artan kuraklık ve su-enerji ilişkisini değerlendirdik. Yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımlarımız, artan yapay zeka uygulamalarında enerjinin rolü ve enerji güvenliği alanlarında Avrupa Birliği ile işbirliği imkanlarını kapsamlı şekilde ele aldık. Nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için Sayın Fatih Birol'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
