Yılmaz: ABD-İran mutabakatı memnuniyet verici

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat, bölgesel ve küresel istikrarın güçlenmesine katkı sunması, insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi bakımından memnuniyet vericidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı