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Yılmaz: ABD-İran mutabakatı memnuniyet verici

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat, bölgesel ve küresel istikrarın güçlenmesine katkı sunması, insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi bakımından memnuniyet vericidir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat, bölgesel ve küresel istikrarın güçlenmesine katkı sunması, insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi bakımından memnuniyet vericidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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