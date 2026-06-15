Yılmaz: ABD-İran mutabakatı memnuniyet verici
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat, bölgesel ve küresel istikrarın güçlenmesine katkı sunması, insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi bakımından memnuniyet vericidir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat, bölgesel ve küresel istikrarın güçlenmesine katkı sunması, insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi bakımından memnuniyet vericidir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı