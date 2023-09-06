Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AB Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Türkiye-AB arasındaki işbirliği alanlarının geliştirilmesi ve genişletilmesi konuları ele alındı. Ayrıca ikili ilişkilerde son dönemde yaşanan olumlu gelişmelere katkı sağlamaya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.