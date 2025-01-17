Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Katliamları böyle savunmuş! Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı

Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı! Katliamları böyle savunmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye seslendi: Boş işlerle uğraşmayı bırakın, titreyin ve kendinize gelin

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha CHP'ye seslendi

Erdoğan: Konya Çevre Yolu ile Seyahat Süresi 49 Dakikadan 17 Dakikaya Düşecek

Erdoğan: Konya Çevre Yolu ile Seyahat Süresi 49 Dakikadan 17 Dakikaya Düşecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Çevre Yolu 2. Etabının açılışını gerçekleştirerek seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürdüklerini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise bu etabın bölgeye ekonomik katkı sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, Konya'nın ulaşım altyapısına bugüne kadar 146,7 milyar lira yatırım yaptıklarını ve çevre yoluyla birlikte yıllık 6 milyar lira tasarruf edeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Konya Çevre Yolu 2. Kesimiyle seyahat süresini 49 dakikadan 17 dakikaya düşürüyoruz"

KONYA - KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Çevre Yolu 2. Etabının açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Çevre Yolunda tamamlanan etabın açılışını yaptıklarını belirterek hayırlı olmasını diledi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Konya'ya hem de bölgeye ekonomik, ticari, tarımsal olarak katkı yapacak hizmetlere her gün yenisini eklediklerini belirterek, "Konya'nın kara, demir ve havayolu ulaşımının geliştirilmesi temel amacımız. Bugüne kadar ulaştırma alanında Konya'ya 146,7 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Konya'mızın 2002 yılında 167 kilometre olan bölünmüş yolunu 22 yılda bin 286 kilometreye çıkardık. Konya'yı Akdeniz'e en kısa yoldan bağlayan tünelimizi hizmete açtık. Konya'mızın şehir içi ve şehirlerarasındaki merkezi konumunu güçlendirecek karayolu yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Konya Çevre Yolu şehrimize kazandırdığımız en önemli yatırımların başında geliyor. Ülkemizin turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışını sağlayacak Konya'mızın ulaşım imkanlarını çeşitlendirmiş olacağız. Ekonomik gelişimine de katkılarda bulunacağız. Bu yolumuzla yıllık 6 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevre Yolunun Konya'mız, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İşçilerimizden mimar ve mühendislerine kadar, her bir kardeşimizin emeklerine sağlık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - Politika
img

Fenerbahçe'den ayrılan yıldızı anında kaptı
img

Gülcan Arslan'dan cesur pozlar!
img

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Canlı anlatım! İlk düdük çaldı

İlk düdük çaldı
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.