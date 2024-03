Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'tan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ın Türkiye'nin enerji üssü haline geleceğini belirterek, "Gabar'da günlük 37 bin varili geçtik, hedef 100 bin varil. Buralar uçacak. Bu ay sonuna kadar günlük 45 bin varili geçmeyi, yıl sonunda ise günlük 100 bin varile ulaşmayı hedefliyoruz. Kato ve Faraşin Dağları da yeni petrol arama sahamız arasına girdi" dedi.

Ankara'dan uçakla Şerafettin Elçi Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Çakırsögüt Tugay Komutanlığı'na geçti. Buradan otobüsle Adliye Meydanı'na gelen Erdogan, büyük bir kalabalık tarafından zılgıtlar ve alkışlarla karşılandı. Konuşmasına Şırnak ve ilçelerine selam göndererek başlayan Erdoğan, "Şırnak ile aramıza girmek isteyenler her yolu denediler. Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle bu topraklara bela edilen bir araçtır. Devletin hataları elbette olmuştur. Ama bölücü örgüt karanlık senaryoların maşalığını yapmıştır. Son 21 yılda başlattığımız kalkınma hamlesi ile bu sinsi oyunu bozduk. Tarihteki ismiyle 'Şehri Nuh' toprağında, peygamber makamı olan Şırnak'ta bulunmaktan şeref duyuyorum. Şırnak insanı ile bugün yine bir başka güzel. Bin yılı aşkındır medeniyetimizin birlik ve beraberlik ruhumuzun nabzının attığı bu şehri Allah için seviyoruz. Şırnak'ın bize olan muhabbetini biliyoruz. Bizler kendi evlerimizde oruçlarımızı tutup ibadetlerimizi yaparken yakın coğrafyamızda durum hiç iç açıcı değil. İftarını açacak bir lokma bulma çabasıyla koşturan insanların Allah yardımcıları olsun. Kendimizi gelip geçici sıkıntıların girdabına kaptırıp elimizdekilerin değerini bilmezsek mahşerde mahcup oluruz" diye konuştu.

"21 yılda vatan topraklarının her karışına terimizi akıttık"

Ülkenin eski günlere geri götürülmek istendiğini dile getiren Erdoğan, "Ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık, kavga, terör günlerine döndürmek istiyorlar. Bizim bu millet için çok büyük hayallerimiz var. 2023 hayalleri ile ülkemizi bu günlere hazırladık. Şimdi de Türkiye yüzyılı ile ülkemizin gelmesi gereken yerlere ulaşması için gayret ediyoruz. 21 yılda vatan topraklarının her karışına terimizi akıttık. Şırnak ile aramıza girmek isteyenler için her yolu denediler. İnsanlarımız farklı sebeplerle sıkıntı çekti, eziyet çekti, yokluk yaşadı. Millet yakaladığı her fırsatta milli iradenin yanında olduğunu göstermiştir. Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmi ile bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Devletin hataları elbette olmuştur. Bölücü örgüt aleni ihanetin, karanlık senaryonun maşalığını yapmıştır Son 21 yılda başlattığımız kalkınma hamlesi ile bu sinsi oyunu bozduk. Şimdi de güney sınırlarımızda oluşturmaya çalıştırdığımız güvenlik şeridi ile Türkiye ile terör örgütleri arasına set çekiyoruz. Bu noktaya kolay gelmedik. Kendi mücadelemizi kendi imkanlarımızla yürütmek kolay olmadı. Daha düne kadar bu ülkenin kaynaklarını sömürmek için bize uçağından tankına savunma sanayii pazarlayanlar, şimdi bizim ürünlerimize talip olmaya başladılar. Oyunu tersine çevirdik. İstikrar ve güven iklimimize sahip çıkarsak, aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermezsek daha fazlasını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin önü de, ufku da, bahtı da açıktır"

Ülkeyi pazar, insanları ucuz insan gücü, ülke topraklarını ucuz hammadde kaynağı olarak görenlerin şimdi Türkiye'nin pazarı haline dönüştüğünü dile getiren Erdoğan, kurulan oyunu tersine çevirdiklerini söyledi. Erdoğan, "Satın alma parametrelerine göre milli gelirde dünyada 11'inci sıradayız. Türkiye'nin önü de, ufku da, bahtı da açıktır. Türkiye yüzyılı güneşinin doğuşuna kimse mani olamayacaktır. Daha güçlüyüz, yıllarca vaktimizi heba eden yüklerden kurtuldukça ülkemizi zenginleştirmeye daha hızlı erişeceğiz" dedi.

"Gabar'da hedef günlük 100 bin varil petrol çıkarmak"

Şırnak'ın Türkiye'nin enerji üssü haline geleceğini dile getiren Erdoğan, bir zamanlar teröristlerin üs bölgesi olarak kullandıkları Gabar Dağı'nda çıkarılan petrole de değindi. Erdoğan, "Gabar'da günlük 37 bin varili geçtik, hedef 100 bin varil. Buralar uçacak. Bu ay sonuna kadar günlük 45 bin varili geçmek, yıl sonunda ise günlük 100 bin varile ulaşmayı hedefliyoruz. Kato ve Faraşin Dağları da yeni petrol arama sahamız arasına girdi. Boş durmuyoruz, çalışıyoruz. Şırnak'ı ülkemizin enerji yüzü yapmaya kararlıyız. Daha düne kadar insanların giremediği bölgelerde kalkınmışlık başladı ve devam edecektir. Vatandaşların huzuru için elimizden geleni yapıyoruz. Bir dönem adı korku ile anılan Cehennem Deresi'nde cam terasları, seyir terasları kuruluyor. Nereden nereye. Şu anda alanda 25 bin olduğu bilgisi geldi bana. Terörün bir daha bu topraklarda tutunamamasını sağlayacağız. Sizler de gördünüz terör varsa ne yatırım oluyor ne iş oluyor ne huzur oluyor ne muhabbet oluyor. Bunun için Şırnak'ı kalkındıracağız. Sizlerin ve evlatlarınızın güvenlikleri için zihinlerinde hiçbir heyecan ve proje olmayanlara kendinizi ve iradenizi teslim etmeyin" diye konuştu. - ŞIRNAK