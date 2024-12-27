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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir 8. olağan kongresinde konuşuyor 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir 8. olağan kongresinde konuşuyor 1
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında 11 çalışanın hayatını kaybettiği patlama sonrası Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamaları talihsiz bulduğunu ifade ederek, "Devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğu olayı farklı yerlere çekmenin adı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasında 11 çalışanın hayatını kaybettiği patlama sonrası Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamaları talihsiz bulduğunu ifade ederek, "Devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğu olayı farklı yerlere çekmenin adı siyaset değil. Acıları istismar etmektir. Bu hukuki değil, ahlaki ve vicdani hiç değildir. Muhalefet; annelerini patlamada kaybetmiş masum sabilerin acılarını kirli siyasetlerine alet etmeden önce, çıksın Beşiktaş Gayrettepe'de ruhsatı sorunlu eğlence merkezinde yanan 29 işçinin hesabını versin" dedi.

Partisinin Balıkesir'deki 8. Olağan Kongresinine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı günü bir muhimmat fabrikasında yaşanan ve 11 çalışanın hayatını kaybettiği patlamayla ilgili konuştu.

Hayatlarını kaybeden 11 çalışanla ilgili olarak "Vefat eden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine ve yakınlarına Rabbim'den sabır diliyorum" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Patlamanın olduğu gün Savunma, İçişleri ve Çalışma Bakanlarımızı süratle şehrimize gönderdik. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar hemen başlatıldı. Çarşamba günü Adalet, Aile ve Sanayi Bakanlarımız şehrimize geldiler. Yaralılarımızı ziyaret ettiler, ailelerimizin acılarını paylaştılar. Dün de kabine üyelerimizden bazıları, milletvekillerimiz buradaydı. Biz de kongremizden sonra inşallah bazı kardeşlerimizi ziyaret edeceğiz. Kendilerine geçmiş olsun ve taziye dileklerimizi sunacağız. Bugün iki ailemizi ziyaret ettik. Onlarla da dertleştik. Acımız büyük. Yakınlarını kaybeden ailelerimizin sabır ve tevekkül dışında hiç bir tesellisi yok. Acıları tarifsiz olsa da ailelerimiz son derece metanetli davranıyorlar. Allah onlardan razı olsun" dedi.

"Kusuru ve ihmali olanlarla ilgili gereken mutlaka yapılacaktır"

Patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Farklı alanlardaki bilirkişi heyeti incelemelerini yapıyorlar. İlk etapta 10 kişi gözaltına alınmıştır. Tüm bu süreçler sonunda hatası, kusuru veya ihmali olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacaktır. Bundan yakınını kaybeden hiç bir ailemiz, hiç bir Balıkesirli kardeşim şüphe duymasın.

"Muhalefet önce çıksın Beşiktaş Gayrettepe de ruhsatı sorunlu eğlence merkezinde yanan 29 işçinin hesabını versin"

Patlamanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamaları talihsiz bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti: "Samimi üzüntümü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Patlamada can kayıplarının olması sebebiyle sadece Balıkesir sarsılmadı. 85 milyon hepimiz müteessir olduk. Bunlar ortak acılarımız . Henüz cenazeler ortadan kalkmadan ana muhalefet lideri çıkıp kürsüden son derece talihsiz açıklamalar yapıyor. Devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğu olayı farklı yerlere çekmenin adı siyaset değil. Acıları istismar etmektir. Bu hukuki değil, ahlaki ve vicdani hiç değildir. Muhalefet annelerini patlamada kaybetmiş masum sabilerin acılarını kirli siyasetlerine alet etmeden önce çıksın Beşiktaş Gayrettepe de ruhsatı sorunlu eğlence merkezinde yanan 29 işçinin hesabını versin. Bizi vicdan yoksunu siyasetlerine çekmeğe çalışmasınlar. Acıları ayrıştırmak bizim siyasetimiz değil. Ne adına olursa olsun, bugüne kadar böyle gayri ahlaki yola tevessül etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Çarşamba günü tırla öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan öğrencilere de acil şifa dileklerinde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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