Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Zengezur Koridoru) Projenin tüm unsurlarıyla hayata geçmesiyle Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik iş birliği yeni bir boyut kazanacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika