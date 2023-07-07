Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski'nin görüşmesi Vahdettin Köşkü'nde başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Erdoğan ve Zelenski'nin yapacağı ikili görüşmede ve ardından gerçekleşecek olan heyetler arası görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, 17 Temmuz'da sona erecek olan Karadeniz tahıl anlaşması ve Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması gibi bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor. Görüşmeler sonrasında Başkan Erdoğan ve Zelenski ortak basın toplantısı düzenleyecek.