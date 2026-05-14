Erdoğan: Türk Dünyası Yüzyılı'nı Birlikte Yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatını kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında mutabık olduklarını belirterek, "İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşmesinin ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı" dolayısıyla Kazak halkını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mart'ta yapılan referandumda halkın büyük desteğini alan yeni anayasanın Kazakistan'a hayırlar getirmesini diledi.

Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin "Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık" çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ettiğini belirten Erdoğan, Tokayev ile görüşmesinde ticaretten enerjiye, savunma sanayisi işbirliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatına ilişkin, "Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız." ifadelerini kullandı.