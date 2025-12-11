Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malumunuz, yarın, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyon çalışmalarında, işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum." dedi.

Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin adil, sürdürülebilir ve hakkaniyetli olmasının vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Bu ilişki sağlıklı bir zemine oturtulmadığında, sömürü ve adaletsizliğe giden yolun açılacağını ifade eden Erdoğan, bu durumun yalnızca sosyal barışın altını oymakla kalmayacağını aynı zamanda birlik ve dayanışma iklimine de zarar vereceğini söyledi.

Geçmişte bunun acı örneklerini millet olarak hep birlikte yaşadıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Bakınız, Anadolu'nun gönül hamurunu mayalayan o büyük insan, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri, 'Ekmeği öğrendim, sonra barış için ekmeğin bolca üretilmesi gerektiğini, sonra ekmeği hakça üleşmenin bolca üretmek kadar önemli olduğunu öğrendim' diyor. Diğer tüm alanlarda olduğu gibi işçi ve işveren arasındaki ilişkilerde de baktığımız yer hak ve adalet eksenindedir." diye konuştu.

Asgari ücret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimsenin mağdur olmadığı, kimsenin emeğinin göz ardı edilmediği, işleyen ve güven veren bir sistemin öncelikleri olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malumunuz, yarın, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyon çalışmalarında, işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım, verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim. Kefenin cebi yok. Dar-ı dünyadan dar-ı bekaya mal, mülk değil adalet, hakkaniyet, dürüstlük üzerine yaşanmış bir hayat ile hayır dualar götüreceğiz. İster siyasetçi, ister işveren olalım, eğer geride hayırla yad edilen bir miras bırakabiliyorsak işte asıl zenginlik budur, bahtiyarlık kaynağı budur."

"İnsan hayatını ilgilendiren konuda işi asla şansa bırakmayacağız"

Erdoğan, "hak" konusunu sadece ücrete sıkıştırmanın doğru olmadığını, güvenli ve sağlıklı çalışma şartlarının temininin de hakkın bir parçası olduğunu ifade etti.

Zaman zaman herkesin içini acıtan, millet olarak yürekleri dağlayan çok üzücü iş kazalarının meydana geldiğini anımsatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekmeklerini helal yoldan, alın teriyle kazanan, ailelerini geçindirmek için zor şartlar altında özveri ile çalışan, çabalayan emekçilerimiz, bu kazalar neticesinde yaralanıyor, kimi zaman da maalesef hayatını kaybediyor. Devlet olarak emekçi kardeşlerimizin güvenli ortamlarda gönül huzuruyla ve rahatça çalışabilmesi için elimizdeki tüm imkanları azami ölçüde seferber ediyoruz. Hem sertifikasyon hem teftiş mekanizmalarımızı tam anlamıyla işletmeye özen gösteriyoruz. İzmir Konak, Beşiktaş Gayrettepe, Bolu Kartalkaya ve en son Kocaeli Dilovası facialarında olduğu gibi ihmali olan kim varsa kamu ve belediye görevlileri dahil kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz. Fakat işverenlerimizin de iş sağlığı ve güvenliği konusunda üzerlerine düşen tüm yükümlülükleri titizlikle yerine getirmesi gerekiyor. Türkiye'nin Sıfır Kazaya Yolculuğu Projesi'nde olduğu gibi TİSK'in bu konuda gerçekten önemli çalışmalar yaptığını biliyorum. Ama sadece bu yıl içinde yüreklerimizi yakan kazaları dikkate aldığımızda daha fazla gayret etmemiz, işi daha sıkı tutmamız gerektiği açıktır. Şayet ihmal, özensizlik, dikkatsizlik veya daha fenası, kar hırsı sebebiyle tek bir emekçimizin dahi canı yanıyorsa, burnu kanıyorsa bunun vebalini başta işverenlerimiz olmak üzere hiçbirimiz taşıyamayız. Her türlü tedbirin alınmasını sağlayacak, insan hayatını ilgilendiren böyle bir konuda işi asla şansa bırakmayacağız. "

Erdoğan, tüm işverenlerden iş kazalarının önüne geçilmesi noktasında ayrı bir dikkat ve hassasiyet beklediğini, TİSK'in bu konuda da öncü ve örnek olacağına yürekten inandığını dile getirdi.

Enflasyonla mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar olarak ekonomiden demokrasiye, hak ve özgürlüklerden güvenliğe uzanan geniş bir alanda son 23 yılda ülkeye tarihi başarılar yansıttıklarını belirtti.

Dış politikada sözü, tavrı, duruşu dikkatle takip edilen, sadece bölgesinde değil, küresel ölçekte etki sahibi bir Türkiye'yi sabırla hep birlikte inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Dış ticarette sizlerin de emekleriyle ihracatımızı 36 milyar dolardan aldık, Kasım ayı itibariyle 270 milyar doların üzerine çıkardık. Milli gelirimiz, 238 milyar dolardı. 2025 yılı 3. çeyrek rakamlarına göre 1,5 trilyon doları aşmış bulunuyoruz. Ekonomik büyümemiz 21 çeyrektir kesintisiz bir şekilde sürüyor. Deprem bölgemizin ihyası için harcanan 90 milyar dolara rağmen bunları başardık. 2028 için belirlediğimiz 1,9 trilyon dolar milli gelir hedefine emin adımlarla yürüyoruz. Merkez Bankası rezervlerimiz güçlenirken ülke risk primimiz düşüyor. Enflasyonda kasım ayında umutlarımızı artıran bir tabloyla karşılaştık. Kasım ayında 0,87 gelen enflasyon doğru yolda olduğumuzu teyit etti. Hayat pahalılığının temel sebeplerinden biri olan fiyatlama davranışındaki bozulma da yavaş yavaş düzeliyor. Fırsatçılıkla mücadelemiz ise hız kesmeden devam ediyor. Orta Vadeli Program'ın rehberliğinde enflasyonda nihai hedefimiz olan tek haneli oranlara mutlaka ulaşacağız."

İstihdam teşvikleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte hep yaptıkları gibi reel sektörün önerilerine, taleplerine ve eleştirilerine kulak vereceklerini söyledi.

Son kabine toplantısında, emek yoğun üretim yapan tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerine yönelik koruma programını 2026 yılında da devam ettirmeyi kararlaştırdıklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstihdamını koruyan KOBİ'lere çalışan başına verdiğimiz aylık 2 bin 500 liralık desteği 2026 senesinde 3 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Ayrıca büyük ölçekli firmalarımızı da programa dahil ediyoruz. Böylece toplam 48 milyar liralık bir destekle 1 milyon 100 bin istihdamı koruyacak, emekçi ve sanayicimizin yanında olacağız. 2025 yılı için işverenlerimize asgari ücret desteği olarak her bir işçimiz için malumunuz 1000 lira veriyoruz. 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde istihdamın korunması amacıyla 53 milyar lira kaynak kullandık. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların teşviki programında 24 ila 54 ay arasında sosyal güvenlik desteği sunuyoruz. Bu teşvik programının 2026 yılı sonuna kadar uzatılacağına dair müjdeyi de bugün burada paylaşmak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

"İş dünyamızla Türkiye ekonomisini büyütmeye devam edeceğiz"

İş dünyasının finansman yükünü hafifletmek amacıyla farklı programları da devreye aldıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Merkez Bankamız günlük reeskont limitini 300 milyon liradan 15 kat artışla 4,5 milyar liraya çıkardı. Reeskont kredilerinde ihracatçımıza yüzde 24,9 oranıyla enflasyonun oldukça altında bir maliyet sunuyoruz. Yatırım taahhütlü avans kredisiyle stratejik alanlarda yatırım yapan girişimcilerimizin finansman maliyetini yüzde 14 ila 28 bandına kadar indiriyoruz. Bu krediler için Merkez Bankamız 500 milyar liralık kaynak ayırdı. Çiftçimizin kullandığı kredilerin finansman maliyetinin ortalama yüzde 70'ini, esnafımızın kullandığı kredilerin maliyetinin ise yarısını hazinemiz karşılıyor. Bütçe imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak istihdam sağlayan, ihracat yapan, yeni alanlara yatırım yapan firmalarımızın yanında oluyoruz. İnşallah bundan sonra da iş dünyamızla yakın işbirliği halinde Türkiye ekonomisini büyütmeye devam edeceğiz. Refahın, kalkınmanın, huzurun barışın asrı olacağına inandığımız Türkiye Yüzyılı'nı yine sizlerle birlikte inşa edeceğiz."

(Sürecek)