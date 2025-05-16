Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye için gece gündüz çaba sarf ediyoruz'

CUMHURBAŞKANI Erdoğan: "Memleket için aydınlık bir gelecek için gece gündüz çaba sarf ediyoruz. Bu ülkenin istikbali adına konulmuş en stratejik hedeflerden biri Terörsüz Türkiye'dir. Şiddetin terör tehdidinin olmadığı bir ülkeyi ve bölgeyi inşa etmek için yoğun gayret içerisindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde İstanbul GENÇFEST Programı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarınlarımızın mimarı siz gençlerimizle İstanbul'da bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimize sizlerin vasıtasıyla sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Gençlik kollarında çalışmış hareketimizin için yüreğini ortaya koymuş tüm arkadaşlarımı gönülden kutluyorum. Programa katkı veren tüm konuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu salonu dolduran genç yüreklere teşekkür ediyorum. Geleceğe dair ümitlerimizi yeşerten her bir gencimize şükranlarımı sunuyorum. Bu kutlu mücadelede sizlerle yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyuyorum. Siz gençler Türkiye'nin aydınlık geleceğini temsil ediyorsunuz. Sizlere baktıkça çok daha büyük bir Türkiye görüyorum. Sizlere baktıkça ümidi sevgiyi merhameti büyük bir medeniyetin o zengin mirasını görüyorum. Her biriniz bu ülkenin istikbalisiniz. Her biriniz bu ülkenin ümidisiniz. Her biriniz bu ülkenin parlak yarınlarısınız" dedi.

'BİZ SIRADAN BİR DEVLET DEĞİLİZ'

Erdoğan, "Mevla birliğimizi daim kardeşliğimizi güçlü dayanışmamızı daim eylesin. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim. Biz öyle sıradan bir devlet değiliz. Biz öyle sıradan bir millet değiliz. Batı'dan Haçlılar geldi, Doğu'dan Moğollar geldi. Yaktılar, yıktılar, taş üstünde taş baş üstünde baş bırakmadılar ama biz vazgeçmedik. Timur geldi filleriyle ordusuyla geldi, Anadolu'yu baştanbaşa işgal etti. Yılmadık, yıkılmadık. Ankara'ya kadar topraklarımızı kaybettik. Bittik tükendik demedik. Her bozgundan sonra yeniden toparlandık. Her seferinde küllerimizden yeniden doğduk. Her seferinde daha güçlü filiz verdik. Her seferinde daha derinlere kök saldık. Bu aziz millet başka milletlere benzemez. Bizim millet olarak damarlarımızda akan kanda o tarihin birikimi ve tecrübesi var. Bizi büyük bir millet yapan da o tecrübedir" diye konuştu.

'KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ ASIRLARDIR DURDURAMADILAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz büyük düşünen bir milletiz. Buraya nerden geliyorum? Arnavutluk'ta uluslararası bir toplantı yapıldı. Toplantımı yaptım ve gençlerle bulaşmak üzere oradan ayrıldım. GENÇFEST toplantım çok önemliydi. Sorun mu var? Allah'ın izniyle çözer geçeriz. Dert mi var? Devasını bulur gideriz. Engel, badire mi var? Hepsini aşar geçeriz. Bizim kutlu yürüyüşümüzü asırlardır durduramadılar. Bundan sonra da durduramazlar. Bırakın başkaları detaylarda kaybolup gitsin. Biz ufka bakacağız, ufkun ötesine bakacağız. Gözlerimiz Filistin üzerinde Gazze üzerinde gözlerimiz Pakistan üzerinde gözlerimiz Libya'da Sudan'da Afrika'da Batı'da gözlerimiz Rusya Ukrayna savaşında. Her birinde barış için ateşkes için tek tek çabalıyoruz. Akan kanı durdurmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnsani diplomasisinin sancaktarlığını Türkiye yapıyor. Barış diplomasisin öncülüğünü Türkiye üstleniyor. Yıldızı küresel ölçekte parlayan bir Türkiye var. Masada ve sahada güçlü bir Türkiye var. Olayları tribünden izleyen değil yöneten yönlendiren bir Türkiye var" dedi.

'ONLARA İNAT KARDEŞLERİMİZLE BİRBİRİMİZE DAHA SIKI SARILDIK'

Erdoğan, "Bizi on yıllar boyunca medeniyet köklerimizden koparmaya çalıştılar. Kendi kültürümüze yabancılaştırmaya kalktılar. Onlara inat kardeşlerimizle birbirimize daha sıkı sarıldık. Mazimize sahip çıktık. Dostluğumuzu kardeşliğimizi bugünlere taşıdık. Geleceğimizi bu kardeşlerimizle birlikte hepimizin yararına olacak şekilde inşa ediyoruz. Ufkun ötesine bakarak kendi sokağımızı ihmal etmiyoruz. İçerde cepheyi güçlendirmek için önemli adımlar atıyoruz. Memleket için aydınlık bir gelecek için gece gündüz çaba sarf ediyoruz. Bu ülkenin istikbali adına konulmuş en stratejik hedeflerden biri Terörsüz Türkiye'dir. Şiddetin terör tehdidinin olmadığı bir ülkeyi ve bölgeyi inşa etmek için yoğun gayret içerisindeyiz" dedi.