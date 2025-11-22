Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı El Suud ile sohbet etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirildiği salonda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud ile sohbet etti, Cezayir Başbakanı Sifi Ghrieb ile selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirildiği salonda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud ile sohbet etti, Cezayir Başbakanı Sifi Ghrieb ile selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johannesburg Expo Center'da gerçekleştirilen zirvenin ilk oturumu öncesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud ile ayak üstü sohbet etti. Erdoğan daha sonra Cezayir Başbakanı Sifi Ghrieb ile selamlaştı. - JOHANNESBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Yeni Yol Grubu, İmralı heyetine üye vermeyecek

Öcalan'ı ziyarete bir veto daha: Üye vermeyeceğiz
Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif ! Türk futbol tarihinde bir ilk olabilir

Milli yıldızımıza 100 milyon euroluk dev teklif
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza! 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi

Mezuniyet fotoğraf çekimi facia ile bitti! 17 yaşındaki Ela artık yok
Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıkarıldı

Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıktı
Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisinin yakın dostuyla beraber

Eski sevgilisinin kankasıyla beraber! Kavga çıktı, ortalık karıştı
Trump-Mamdani görüşmesine damga vuran 'faşist' diyaloğu! Yüzüne bakarak söyledi

Görüşmeye damga vuran faşist diyaloğu! Yüzüne bakarak söyledi
IMF'den kritik Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon tahmini de verildi

IMF'den kritik Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon tahmini de verildi
5 kuruş ödemeyecekler! Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor

5 kuruş ödemeyecekler! Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor
Ebru Gündeş'in milyonluk paylaşımı! Herkesin gözü takılarına kaydı

Ebru Gündeş'in milyonluk paylaşımı! Herkesin gözü takılarına kaydı
Yapay zekadan Milli Takım için sürpriz Dünya Kupası tahmini

Yapay zekadan Milli Takım için sürpriz Dünya Kupası tahmini
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.