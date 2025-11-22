Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı El Suud ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirildiği salonda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud ile sohbet etti, Cezayir Başbakanı Sifi Ghrieb ile selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johannesburg Expo Center'da gerçekleştirilen zirvenin ilk oturumu öncesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud ile ayak üstü sohbet etti. Erdoğan daha sonra Cezayir Başbakanı Sifi Ghrieb ile selamlaştı. - JOHANNESBURG