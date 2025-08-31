Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay Zirvesi'nde Çin'de Resmi Temaslarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25'nci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında geldiği Çin'in Tianjin kentinde Devlet Başkanı Xi Jinping ve eşi tarafından zirve konukları onuruna düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25'nci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Çin'in Tianjin kentinde resmi temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve sonrasında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından zirve alanına geçerek, diğer liderlerle birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çekilen aile fotoğrafının ardından Çinli lider Xi Jinping ve eşi tarafından zirve katılımcıları onuruna düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanının, zirve programı kapsamında yarın gerçekleştirilecek genişletilmiş oturumda uluslararası topluma hitap etmesi bekleniyor. - TIANJIN