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Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC dönüşü bir gazetecinin "Emeklilik sisteminde köklü değişiklik içeren yeni bir hazırlık mı yapılıyor?" sorusuna "Yeni yasama döneminde bu konuyu gündeme alacağız" yanıtını verdi. Muhalefete de tepki gösteren Erdoğan "Bakıyorsunuz, düşünmeden, görüşmeden, konuşmadan 'Asgari ücret 17 bin' diyorlar. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı, önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, terörle mücadeleden GKRY ve Yunanistan'ın bölgedeki hamlelerine, İsrail soykırımından ABD'deki gelişmelere kadar birçok konuda değerlendirmede bulundu.

"EMEKLİLERİMİZİN DAİMA YANINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Meclisin tatil öncesi görüştüğü en önemli düzenlemelerden biri vergi adımları ve en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesine yönelik düzenleme oldu. Basına yansıyan bazı haberler var emeklilik sisteminde köklü değişiklik içeren yeni bir hazırlık yapılıyor diye. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?" sorusuna da yanıt verdi.

Erdoğan, "Bizler toplumumuzun her kesimi gibi emeklilerimizin de daima yanındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için azami gayret gösteriyor, elimizden gelenin daha fazlasını imkanlar nispetinde yapıyoruz. Eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Engelleri aşmayı kendimize şiar edinmiş bir iktidar olarak sürekli tüm vatandaşlarımızın refahını artırmak için sürekli yeni yol haritaları oluşturuyoruz.

"YENİ YASAMA DÖNEMİNDE KONUYU GÜNDEME ALACAĞIZ"

Ekonomik istikrardan taviz vermeden, popülizm tuzaklarına düşmeden en rasyonel adımı nasıl atarız anlayışı içinde hareket ediyoruz. Aslında Grup Başkanımız Abdullah Güler gerekli açıklamaları yaptı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olacağını açıkladı. Bütün bunlara rağmen muhalefet bakıyorsunuz, düşünmeden, görüşmeden, konuşmadan 'Asgari ücret 17 bin' diyor. Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Onun için de yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız. O şekilde de yola devam edeceğiz. Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Asgari Ücret Politika Ekonomi Haberler

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Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak
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Yorumlar (20)

Mehmet Akif Mert:

emeklilerin daima yanindaymis ! HA HA HA ?

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Savas Ozturk:

Gülme krizi geçirdim

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VEFA:

Yine emeklileri safa bağlandığını sanıyor bence. Oysa ki; herkes ezile ezile uyandı. Haberi yok!...

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Mehmet Mutluay:

biz emekliler her zaman sizin yanınızda olduk, ancak siz hiç bir zaman biz emeklilerin yanında olmadınız, bu saatten sonra bizde size olan güvenimizi kaybetmiş, desteğimizi bitirmiş bulunuyoruz.

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Mert Kafkas Sahin:

Zaten her zaman yanında olduğunuz için böyle oldu. Aferin

yanıt14
yanıt2
Eren Kocaoglu:

seçim, seçim,seçim, gecinemiyoruz kardeşim daha nasıl anlatım,17 bin maaşı çekiyorum eve gitmeden üç,dört bin kalıyor kuyunun dibindeki kurbağa misali yaşıyoruz.gezme yok, yeterli beslenme yok, kahvenin yolunu unuttuk çay olmuş 10 TL kıraathanede bu maaşla topluma giremiyoruz...

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Yunus Sumer:

Kademeli emeklilik gelmeli.Benden yaşı küçük benden pirimi az kardeşlerimiz emekli oldu.Biz 14 yıl bekleyeceğiz.Bunu kabul etmiyoruz.

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halis sahin:

eyt geldi bı darbe vurdu tüm emekli maaşlarına. kademeli emeklilik gelsinde bı darbede Siz vurun maaşlara. bırakın herkez zamaninda olsun.

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ismail Yasin:

Birincisi. bu oylama . ikincisi. AKP'NİN hakkaniyetli bir emeklilik düzenlemesi yapacağına inanmıyorum. üçüncüsü; AKP'NİN bu ülkeye bir katkı sağlayacağına inancım kalmamıştır..

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Yunus Sumer:

Kademeli emeklilik gelmeli.Primi bizden az yaşı bizden küçük kardeşlerimiz emekli oldu.Biz 14 yıl bekleyeceğiz.Bunu kabul edemeyiz.

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