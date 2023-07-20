Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Erdoğan, Kıbrıs Türk Halkı ile gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümüne ulaşmanın heyecan ve gururunu ifade etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de Yeni Ercan Havalimanı'nın açılış töreninin ardından Lefkoşa temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'na geldi. Anıta çelenk bırakan Erdoğan Anıt Özel Defteri'ni imzalayarak şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Atatürk, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk Halkı ile güç ve gönül birliği içerisinde gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümüne ulaşmanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Anavatan, garantör Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan sarsılmaz desteğinin altını tekraren çiziyoruz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hakkını, hukukunu ve egemenliğini her platformda savunmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun"