Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ile görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Karadağ ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Karadağ arasındaki iş birliğini geliştirmek için önümüzdeki süreçte karşılıklı yeni adımlar atmanın faydalı olacağını, öncelikle ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirtti.