Haberler

Erdoğan, Karadağ Başbakanı'nı kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'TÜRKİYE-KARADAĞ İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI'İletişim Başkanlığı, kabule ilişkin açıklama yaptı.

'TÜRKİYE-KARADAĞ İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI'

İletişim Başkanlığı, kabule ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, Türkiye-Karadağ ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda daha ileri taşıyacağımıza inandığını, özellikle ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayi ve güvenlik konularında iş birliğimizi geliştirmek için gayret gösterdiğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun Balkanlarda sınır güvenliği, enerji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alındığı bir zemin olmasından memnuniyet duyduğunu, Platform'un barış, huzur ve istikrara katkı sağlamasını beklediğimizi belirtti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir

MSB'den Miçotakis'e tarihi ayar!
Almanya'da pitbull saldırısında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ailenin Pitbull'u dehşet saçtı: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Diyarbakır'da köpeklerin saldırdığı 15 kuzu öldü

Diyarbakır'da gece baskını: Sahipsiz köpekler 15 kuzuyu telef etti
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu

Hamaney'in cenazesine saatler kala ABD kritik noktayı vurdu
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! 89 polis gece boyu onu aradı: Bakın nerede bulundu

Öyle bir paylaşım yaptı ki emniyet alarma geçti! Bakın nerede bulundu