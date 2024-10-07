Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki çarpıcı rapor: Vatandaşların en temel 2 problemi ekonomi ve adalet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile "Türkiye Buluşmaları" kapsamında AK Parti tarafından 81 ilde 11 bin program yapıldı. Talep, istek ve şikayetlerin kayıt altına alındığı programın raporlarından dikkat çeken sonuçlar çıktı.

2 BAŞLIK ÖNE ÇIKTI

Geçtiğimiz yıllarda ilk sıralarda terör ve mülteci sorunu ön plana çıkarken, vatandaş bu defa en temel iki problem olarak ekonomi ve adaleti gösterdi.

BAKANLIKLAR ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Vatandaşın istek ve şikâyetleri ilgili bakanlıklara bildirildi. Bakanlıklar, vatandaşların şikâyetleri doğrultusunda yeni reformlar için çalışmalara başladı. Vatandaşın taleplerine göre şekillenecek yeni yargı reformunun önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ardından da Meclis'e sunulacağı kaydedildi.

MYK TOPLANTISINDA DA GÜNDEME GELECEK

Vatandaşın bir diğer problem olarak gösterdiği ekonomi için de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dar gelirli vatandaşların konut başta olmak üzere yaşadığı birçok sorun için yeni projeler geliştirileceği belirtildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre reform sürecinin bugün yapılması planlanan AK Parti MYK toplantısında da gündeme gelmesi bekleniyor. Erdoğan'ın raporlar doğrultusunda parti kurmaylarına yeni talimatlar verebileceği belirtiliyor.