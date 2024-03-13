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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Taş ailesine iftar için misafir oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan ayının 3'üncü gününde Ankara'da Taş ailesine misafir oldu. Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucun beraber açıldığını ve Taş ailesinin içten misafirperverliği için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda bir vatandaşın evine misafir oldu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazan ayının 3'üncü gününde Ankara'da Taş ailesine misafir oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ramazan ayının 3'üncü gününde iftar için Taş ailesine misafir oldu. Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ankara'da Taş ailesinin misafiriydik. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık. Evin neşesi Gülhan, Nur Hayat ve Elif kızlarımızla sohbetimiz akşamımızı aydınlattı. İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi sofralarından eksik olmasın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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