Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile görüşmesinde, Güney Kore ile savunma sanayisine yönelik birçok adımı birlikte atabileceklerini konuştuklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lee, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile çeşitli anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Lee'ye haziran ayında göreve başladıktan sonra mesajla tebriklerini ilettiğini, telefonla görüştüğünü hatırlatan Erdoğan, "Kendisi, hayatın zorluklarıyla daha çocuk yaşta tanışmış, doğru bildiği yolda kararlılıkla yürümüş ve ülkesine yaptığı hizmetlerle Kore halkının teveccühünü kazanmış bir liderdir. Sayın Cumhurbaşkanı'na, yüksek vazifesinde bir kez de sizlerin huzurunda muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

Erdoğan, uzun yıllardan sonra Güney Kore'den cumhurbaşkanı düzeyinde bir devlet ziyareti gerçekleşmesinden ayrıca memnuniyet duyduklarını belirtti.

Türkiye ve Güney Kore arasındaki güçlü bağları bu ziyaret vesilesiyle daha da pekiştirdiklerine inandığını ifade eden Erdoğan, "Bizim gibi Korelilerin de Türkiye'yi kardeş ülke olarak nitelendirmeleri bizlere mutluluk veriyor. Bildiğiniz üzere Kore Savaşı'nda omuz omuza aynı cephede savaştık ve kan kardeşi olduk. Türkiye olarak 75 sene önce binlerce kilometre uzaklıktaki topraklara 23 bine yakın Mehmetçiğimizi gönderdik. Bu vesileyle, şehitlerimizi ve merhum gazilerimizi rahmetle anıyoruz, hayatta olan Kore gazilerimizi de saygıyla ve minnetle selamlıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Lee ve heyetinin yarın Ankara'daki Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'na çelenk bırakacağını belirterek, gösterdikleri bu duyarlı ve nazik yaklaşım için heyete teşekkür etti.

Güney Kore ile diplomatik ilişkilerin 1957 yılında başlatıldığını, 2012 yılında ise ülkeler arasında stratejik ortaklık tesis edildiğini anımsatan Erdoğan, 2027'de diplomatik ilişkilerin tesisinin 70. yıl dönümünün kutlanacağını söyledi. Erdoğan, bu önemli merhaleyi muhtelif alanlarda birlikte düzenlenecek etkinlikler ve ziyaretlerle taçlandıracaklarını vurguladı.

"Yatırım yapacak Koreli şirketlere her türlü desteği vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile bugün ikili münasebetlerin tüm veçhelerine dair kapsamlı görüşmeler yaptıklarını, ticaretten turizme, enerjiden savunma sanayisine, altyapıdan ulaştırmaya, bilim ve teknolojiden karşılıklı yatırımlara pek çok alanda işbirliği imkanlarını ele aldıklarını aktardı.

Yapay zeka, yarı iletkenler ve batarya teknolojileri, inovasyon ve yenilenebilir enerji alanlarında ciddi bir potansiyel bulunduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugün özel sektörlerimiz arasında rüzgar enerjisi alanında işbirliğini öngören önemli bir belge daha imzalandı. Keza Koreli dostlarımızla kan plazması alanında ortak bir projeyi hayata geçirmek üzere mutabakat sağlandı. Asya Pasifik'teki ikinci büyük ticaret ortağımız Güney Kore ile evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolarlık ticaret hacmine oldukça yaklaştık. 10 milyar dolar sınırını ortak gayretlerle çoktan aşmış durumdayız. Daha dengeli ticari ilişkiler için Serbest Ticaret Anlaşmamızın gözden geçirilmesi ihtiyacına da dikkat çektim.

Hyundai şirketinin İzmit'teki fabrikasında yaptığı yeni yatırımla elektrikli araç üretecek olması, bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu yatırımla yerli ve milli markamız TOGG'dan sonra ülkemizde tamamen yerli elektrikli olacak yeni bir üretim süreci başlayacaktır. Ülkemizde yatırım yapacak, üretim, istihdam sağlayacak Koreli şirketlere her türlü desteği vereceğimizi buradan tekrar ifade ediyorum."

"Güney Kore ile terörle mücadele konusunda da hemfikiriz"

Stratejik ortak Güney Kore ile bugüne kadar savunma sanayisinde de önemli projelere imza atıldığını hatırlatan Erdoğan, Altay Tankı projesinin bunun en başarılı örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Erdoğan, milli tankların orduya tesliminin geçen ay başladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alandaki müşterek projeleri daha da çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız ikili görüşmede, savunma sanayisine yönelik bundan sonraki süreçte birçok adımları Güney Kore ile atabileceğimizi konuştuk. Bunun yanında nükleer güç santrali kurulması konusunda da ilgili kurumlarımız arasında görüşmeler sürüyor. Az önce Kore Elektrik Şirketi ile Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptını önemli bir adım olarak görüyorum. Güney Kore ile terörle mücadele konusunda da hemfikiriz."

Kore Devlet Başkanı Lee ile ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin, Ukrayna, Suriye, Kore Yarımadası dahil bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele aldıklarını aktaran Erdoğan, başta Birleşmiş Milletler, G20 ve MIKTA olmak üzere uluslararası ve bölgesel platformlardaki işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Erdoğan, Güney Kore'nin başarıyla sürdürdüğü MIKTA Dönem Başkanlığını takdir ettiğini vurgulayarak, "G20 Zirvesi'nde MIKTA'nın Dönem Başkanlığı Sayın Başkandaydı. Nitekim orada devir teslimiyle alakalı kendisiyle de görüşmemiz oldu ve aile fotoğrafını da orada birlikte çektirdik." diye konuştu.

"Gazze'de ateşkesin sürdürülmesini savunuyoruz"

Güney Kore'nin geçen nisan ayında Suriye ile diplomatik ilişki tesis etmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Suriye, Gazze ve Ukrayna'nın yeniden imarı dahil Irak, Afrika ve Orta Asya gibi farklı coğrafyalarda da birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz. Gazze'deki durum özelinde, Türkiye ve Güney Kore olarak ateşkesin sürdürülmesini, masum insanların öldürülmemesini ve iki devletli çözümü savunuyoruz. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması, adil ve sürdürülebilir barışın temel koşuludur. Bu çerçevede, Türkiye olarak henüz bu yönde adım atmamış tüm dost, kardeş ve müttefik ülkelerden Filistin Devleti'ni tanımalarını bekliyoruz."

"Kalıcı barışı teminen yürütülecek tüm diplomatik girişimlere destek vermeye devam edeceğiz"

Türkiye'nin, Ukrayna bağlamında çatışmaların durması ve tarafların müzakere masasında diplomatik çözüme yönelik adımlar atması yönündeki tutumunun hiç değişmediğinin altını çizen Erdoğan, hem Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir hafta içerisinde görüşmelerinin olduğunu anımsattı.

Erdoğan, "Türkiye olarak, İstanbul süreci başta olmak üzere kalıcı barışı teminen yürütülecek tüm diplomatik girişimlere destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Bugünün 24 Kasım Öğretmenler Günü olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın kıymetli refikasının da piyano öğretmeni olduğunu öğrendim. Hanımefendi de buradaydı, birlikte geldiler. Bu vesileyle ülkemizdeki öğretmenlerimizin ve Sayın Hanımefendi'nin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee'ye nazik ziyaretleri için teşekkür etti, halkına selamlarını gönderdi.