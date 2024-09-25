Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York'taki Türkevi'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile Gine Bissau ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra askeri ve savunma sanayii alanındaki iş birliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. - NEW YORK