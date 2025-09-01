Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meyciang Kongre Merkezi'nde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Uluslararası toplum çoğu çocuk, kadın ve yaşlı 63 binden fazla Gazzeli'nin katledilmesine, masum yavruların açlıktan kırılmasına engel olamıyorsa hepimiz başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmek mecburiyetindeyiz. Şurası bir gerçek ki, bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz. Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletleri küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum. Gazze'si ve Batı Şeria'sıyla Filistin halkının tamamı için sesini yükselten tüm dostlarıma tüm vicdan sahiplerine buradan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Suriye'de kalıcı bölgesel barış ve istikrar adına tarihi fırsatlar sunan yeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği korunmak suretiyle ayağa kaldırılması için sağlayacağımız destek bütün bölgemizin yararınadır. Komşumuz Suriye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

'GÜNEY KAFKASYA'DA VE ORTA ASYA'DA KALICI BARIŞ İLE İSTİKRAR İÇİN ATILAN ADIMLAR MEMNUNİYET VERİCİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kafkasya'da ve Orta Asya'da kalıcı barış, istikrar ve refahın temini için son dönemde atılan adımların memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu adımların beşeri, iktisadi ve ticari münasebetlerin gelişimine, ulaşım ve iletişim hatlarının açılmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Orta Asya'daki kardeş ülkelerimizle ikili ve çok taraflı platformlarla yakın iş birliğimiz ise her geçen gün gelişiyor. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde attığımız adımlar sadece kardeş ülkelerimiz için değil, geniş bölgemizin de istikrarına katkı sağlamaktadır. 2025 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31'inci Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Enerji ve bağlantısallık alanındaki gelişmeleri, küresel istikrar, ekonomik kalkınma, enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir büyüme açısından hayati önemde görüyoruz."

Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın enerji güvenliğinin artırılması ve stratejik altyapı projelerinde ortaklıkların geliştirilmesi bakımından önemli bir platform olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak; Asya, Avrupa ve Orta Doğu'nun tam merkezindeki jeostratejik konumumuzla ulaşım ve iletişimin kesintisiz ve güvenli şekilde sürmesine katkı sunmaya devam ediyoruz. Bir yandan Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi'yle tarihi İpek Yolu'nu canlandırmayı hedeflerken, diğer yandan bu girişimi, Kuşak ve Yol Girişimi'yle uyumlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kuzey-güney-doğu istikametinde hayata geçirdiğimiz 'Kalkınma Yolu' projesiyle de geniş bir coğrafyayı birbirine bağlamayı hedefliyoruz. Türkiye'nin vizyonu, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde sorunların diyalog, diplomasi ve iş birliği ruhuyla çözülmesidir. Biz bu bağlamda ekonomik kalkınmayı, ticareti ve toplumların refahını önceleyen bir dünya düzeni hedefliyoruz. Asya'nın kadim hoşgörü ikliminin ve sorunlara ortak çözüm bulma geleneğinin günümüzdeki temsilcisi olan Şanghay İşbirliği Teşkilatıyla iş birliğimizi güçlendirmeyi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.