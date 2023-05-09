Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkarıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Toplu iş sözleşmesiyle refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'nde konuştu.

Yapılan görüşmelerin neticesinde çalışma hayatının temsilcilerini ve bunun yanında onların uzandığı aile efradını düşünerek bugünkü hazırlığı yaptıklarını bildiren Erdoğan, bu protokolle 700 bin vatandaşın 2023-24 döneminde alacağı ücretin çerçevesini belirlediklerini kaydetti.

Erdoğan, deprem bölgesinde canla başla kurtarma çalışmaları yürüten madencilere, karayolculara, elektrikçilere, tersanecilere, ormancılara, medikal kurtarmacılara teşekkürlerini iletti. Erdoğan, çerçeve anlaşma protokolünün kamu idareleri ve bağlı döner sermayeli kuruluşlar, fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunla kurulan kurumlar, genel bütçeden yardım alarak hizmet yürüten kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri ve bağlı ortaklıkları, sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait kuruluşlar, il özel idareleri, belediyelerle bağlı kuruluş ve işletmelerinde alın teri döken işçileri kapsadığını kaydetti.

"En düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkarıyoruz"

Bugün imzalanan protokol ile kamu işçilerinin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan haklarının belirlendiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, epeyce ayrıntısı bulunan bu toplu iş sözleşmesi çerçevesi ile refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yaptıklarını duyurdu. Böylece en düşük kamu işçisinin ücretini de 15 bin liraya çıkardıklarını açıklayan Erdoğan, "Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşme ile getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gidiyoruz" dedi.

Gece çalışanların ücretlerinin de yüzde 8 zamlı ödenmesini öngördüklerini dile getiren Erdoğan, giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artıracaklarını belirtti. Erdoğan, "Ek ödeme, sosyal yardım ödemesi, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum" ifadelerini kullandı.

"85 milyonun tamamını kucaklamayı hedef alan çalışmalar yürütüyoruz"

Türkiye geliştikçe ve büyüdükçe ortaya çıkan zenginliği milletin her bir ferdi ile paylaşacak politikalar uyguladıklarını ifade eden Erdoğan, "Ülkemizin en sıkıntılı dönemlerinde dahil bu yaklaşıma çalışanlarımızın ücret artışları başta olmak üzere her alanda bağlı kaldık. Küresel Covid salgınında, küresel üretim ve tedarik zincirleri çökerken biz verdiğimiz destekler ile sanayimizi ve ticaretimizi ayakta tuttuk. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle hızla yayılan küresel krizin etkilerinden ülkemizi korumak için siyasi ve ekonomik tüm tedbirleri aldık. Doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırılar karşısında önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak oldu. Bu sayede istihdamımızı 31,5 milyona çıkardık. Yeni bir seçimin arifesinde ülkemizin geçtiği hassas süreçte yine üretimi, istihdamı 85 milyonun tamamını kucaklamayı hedef alan çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Karadeniz gazı, Gabar petrolü, savunma sanayiindeki gelişmelerin getirdiği kazançlar gibi avantajları doğrudan insanların refahlarını yükseltecek işler için kullandıklarını bildiren Erdoğan, doğal gazın konutlarda ilk ay tamamen ücretsiz, bir yıl boyunca da mutfak ve sıcak su tüketimine karşılık gelen kısmının faturalardan düşülecek olmasının bunlardan biri olduğunu hatırlattı. Erdoğan, "Deprem felaketinin ekonomimizin üzerine bindirdiği 100 milyar doları aşkın yüke rağmen bu adımları atmayı sürdüreceğiz. Artık Türkiye hamdolsun tüm bu yüklerin altından kalkabilecek güce ve büyüklüğe ulaşmıştır" diye konuştu.

Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıkları olduğunun bilgisini de paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu çerçevede enflasyonun ve hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılara karşı tüm vatandaşlarımızın gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler de yapacağız. Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur. Milletimiz şundan emin olsun, kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Şu ana kadar da ezdirmedik. Kimseyi gördüğünden geri koymayacağız. Tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, milletimizin tüm ihtiyaçlarını nasıl biz karşıladıysak inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak" açıklamasını yaptı. - ANKARA