Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düzensiz göçle mücadele için 16 bin kişi kapasiteli 26 geri gönderme merkezi kurduk" - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düzensiz göçle mücadele için 16 bin kişi kapasiteli 26 geri gönderme merkezi kurduk" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düzensiz göçle mücadele için 16 bin kişi kapasiteli 26 geri gönderme merkezi kurduk" Cumhurbaşkanı Erdoğan: -"Hastanelerde randevu gecikmeleriyle ilgili çözüm için adımlar attık" -"Aziz vatanımızın tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz" Cumhurbaşkanı ve AK Parti... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düzensiz göçle mücadele için 16 bin kişi kapasiteli 26 geri gönderme merkezi kurduk" Cumhurbaşkanı Erdoğan: -"Hastanelerde randevu gecikmeleriyle ilgili çözüm için adımlar attık" -"Aziz vatanımızın tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz" ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat ve operasyonlarla güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Güvenlik hattının endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz" dedi. Erdoğan, "Biz başaramayacaksınız dedikçe yeni yöntemlerle üzerimize gelenlere diyoruz ki, sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz. Bu milletin son ferdi şehit olmadan aziz vatanımızın tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı. İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika Politika Haberler

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