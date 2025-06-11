Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), uluslararası alanda stratejik bir başarıya imza attı. Endonezya'da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında Türkiye tarafından millî imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen Milli Muharip Uçak KAAN'ın Endonezya'ya satışına yönelik anlaşma sağlandı. Anlaşma kapsamında, 48 adet KAAN 5. Nesil Savaş Uçağı Endonezya'ya teslim edilecek.

"DOST, KARDEŞ ENDONEZYA İLE..."

Bu önemli gelişmeyi sosyal medya hesabından bir video ile duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek. KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak" ifadelerine yer verdi.

"TÜM KURULUŞLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, "Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere KAAN'ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.