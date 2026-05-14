Erdoğan: Hazar Geçişli Orta Koridor'un Önemi Her Geçen Gün Artıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İpek Yolu'nun günümüzdeki karşılığı olan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun ehemmiyeti her geçen gün daha iyi anlaşılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşmesi ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katılmasının ardından, iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, çok sayıda belgeyi imzaladıklarını belirterek, "Sayın Tokayev ile ve heyetiyle görüşmemizde çok sayıda alanda iş birliği anlaşması yaptık. İş çevrelerimizi Kazakistan'daki yatırımlarını artırmalarını ve ortaklığımızı geliştirecek bağlar kurmaya teşvik ediyoruz. Türk-Kazak İş Forumu vesilesiyle yeni iş birliklerine şahit olacağız. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi büyüten projeleri de bugün görüştük. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Enerjide son yıllarda attığımız adımlarda Kazakistan özel bir yere sahip. İpek Yolu'nun günümüzdeki karışlığı olan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun ehemmiyeti de her geçen gün artıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının da taşınması için teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'KAZAKİSTAN'IN MADDİ MANEVİ DESTEĞİNİ HER DAİM YANIMIZDA HİSSETTİK'

Birlik anlayışıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığında olduklarını söyleyen Erdoğan, "Büyük şahsiyetlerin eserlerini gelecek nesillere aktarmayı sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye Maarif Vakfı'nın okullar açması için çalışmalara başladık. Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Kazakistan'ın bizimle gönül bağına, asrın felaketinin hemen ertesinde yaptıklarına şahitlik ettik. Kazakistan devletinin maddi ve manevi desteğini her daim yanımızda hissettik. Bugün de Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşa ettiği okulun açılışını yapmaktan gurur duyuyorum. Bu okullardaki çocuklarımızın dostluğumuzu gelecek nesillere aktaracağına yürekten inanıyorum. Kıymetli nişanı tarafıma takdim ettikleri içinde büyük bir onur duyuyorum. Yarın Türk dünyamızın manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) gayriresmi toplantısına katılacağız. Kazakistan'ın Türk dünyası için yaptıklarına teşekkür ederim. KKTC yarın gözlemci statüyle katılacak, bundan memnuniyet duyuyoruz. Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile bölgesel meseleleri görüştük. Sayın Tokayev ve heyetine misafirperverlik için teşekkür ederim" diye konuştu.

