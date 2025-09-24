Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin soru üzerine, "Görüşelim. Görüştükten sonra zaten sizlere ne görüştüysek ne netice aldıysak ya yolda ya Türkiye'ye döndükten sonra söyleriz" dedi. Görüşmede ele alınacak başlıklar arasında Gazze, Suriye ve entegrasyon konuları ile iş birliği, savunma sanayi ve sağlık turizmi gibi ekonomik alanlar yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında geldiği New York'ta temaslarda bulundu.

TÜRKEVİ'NE GEÇERKEN AÇIKLAMA YAPTI

Erdoğan, ikili görüşmelerinin yanı sıra bugün Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi'nde hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından Türkevi'ne geçişi sırasında basın mensuplarına açıklama yaptı.

"NE NETİCE ALDIYSAK SİZLERE SÖYLERİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, "Görüşelim. Görüştükten sonra zaten sizlere ne görüştüysek ne netice aldıysak ya yolda ya Türkiye'ye döndükten sonra söyleriz" dedi.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüşmesinin detayları belli oldu. Görüşmede ele alınacak başlıklar arasında Gazze, Suriye ve entegrasyon konuları ile iş birliği, savunma sanayi ve sağlık turizmi gibi ekonomik alanlar yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
