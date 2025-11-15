Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da 350 bininci afet konutunun teslim töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgesini, depremzedelerimizi yalnız bırakmadık, çalışmalardan elimizi bir an olsun çekmedik. Talep ve beklentilere kulaklarımızı tıkamadık." dedi.

Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, kendisini havalimanından şehir merkezine kadar büyük heyecanla karşılayan Adıyamanlılara teşekkür etti.

"Sizin sevginize, samimi dualarınıza mazhar olmaktan daima onur duydum. Bugüne kadar biz de sizin bu teveccühünüze halel getirmedik. Size mahcup olmadık. Sizinle olan kavlimize gölge düşürmedik. Hamdolsun bu şekilde de yolumuza devam ediyoruz." diyen Erdoğan, millete, ülkeye ve Adıyaman'a hizmet etmekten başka gayelerinin, insanların derdine çare bulmaktan, sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretmekten başka hiçbir amaçlarının bulunmadığını söyledi.

"Sizi bir an önce güvenli yuvalarınıza kavuşturmak için adeta çırpınıyoruz"

Erdoğan, "Biz yaraları sarmanın derdindeyiz. Biz taş üstüne taş koymanın, ülkeye ve millete eser kazandırmanın peşindeyiz. Sizler de zaten çok iyi görüyorsunuz. Gece gündüz demeden sizin için çalışıyor, sizi bir an önce güvenli yuvalarınıza kavuşturmak için adeta çırpınıyoruz." diye konuştu.

Bugün Anadolu İrfanı'nın sembol şehirlerinden biri olan Adıyaman'da devletin gücüyle milletin dayanışmasının nasıl tek yürek haline geldiğine tanıklık ettiklerini dile getiren Erdoğan, 11 ilde yapımı tamamlanan 350 bininci yuvanın anahtarlarını hep birlikte teslim etmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

"Millet ve devlet olarak gerçekten çok zor bir imtihanla sınandık"

Nemrut'un şafakla buluşan ihtişamından, Fırat'ın coşkun akan sularından ilham alan Adıyaman'ın bu coğrafyanın hem iradesi hem de direnci olduğunu belirten Erdoğan, Kahta'nın bağlarında bereketin, Besni'nin sokaklarında alın terinin izleri olduğunu anlattı.

Erdoğan, "Bu şehir sabrıyla dağlar gibi duran acıyı bağrına basıp yeniden ayağa kalkmayı bilen bir milletin adeta canlı hafızasıdır. Adıyaman, kardeşliğin, vefanın, dayanışmanın ve dirilişin şehirleşmiş halidir." görüşlerini paylaştı.

"Devasa bir yükün altından omuz omuza vererek başarıyla kalktık"

Adıyaman'ın 6 Şubat'ta çok büyük acı ve yıkım yaşadığını, 53 binden fazla canın toprağa verildiği asrın felaketinde Adıyaman'la birlikte 11 ilin zarar gördüğünü anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Millet ve devlet olarak gerçekten çok zor bir imtihanla sınandık. Dünyada çok az milletin taşıyabileceği büyüklükte devasa bir yükün altından omuz omuza vererek hamdolsun başarıyla kalktık. Ama bu süreçte herkes iyi bir sınav veremedi. Millet burada can derdindeyken siyasi rant hesabı yapan vicdansızlar çıktı. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmişken, yüreği yaralı depremzedelerimizi devletimize karşı kışkırtanlar oldu. Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizin kapı dışarı atıldığı, aşağılandığı, horlandığı sahnelere şahitlik ettik. Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip bir daha yolları buralara hiç düşmeyen deprem turistlerini gördük.

Bedava ev sözü verip daha sonra kulaklarının üzerine yatan yalancılarla karşılaştık. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanları medyada ve sosyal medyada hükümet düşmanlığı yapanları, meydanlarda bol keseden atıp tutanları şimdi ne gören ne duyan var. Sandıklar kapandı, seçim bitti. Mürailerin de deprem bölgesiyle işi bitti. Biz ise deprem bölgesini ve depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Buradaki çalışmalardan elimizi bir an olsun çekmedik. Sizlerin talep ve beklentilerine kulaklarımızı hiçbir zaman tıkamadık. Sadece enkazları kaldırmadık, çok daha önemlisi Anka kuşu misali milletçe küllerimizden yeniden doğduk, Adıyaman'da doğduğumuz gibi."

