Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
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İLETİŞİM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

İLETİŞİM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdiği açıklandı. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayii alanındaki iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Trump'ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı.

İki lider, NATO'nun önde gelen müttefikleri olarak, ittifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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