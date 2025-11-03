Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeli kardeşlerimize Ensar bilinciyle ev sahipliği yaptık'

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Şevval CİNDİR/İSTANBUL, - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 41'inci toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllarca bu kürsüden sizlere Suriye halkının çektiği çilelerden bahsettik. Yaklaşık on dört yıl boyunca Suriyeli kardeşlerimiz, Baas rejiminin ve terör örgütlerinin saldırılarında çok ağır bedeller ödedi. Bir milyona yakın Suriyeli kardeşimiz can verdi. 3,6 milyonu Türkiye'de olmak üzere, milyonlarcası başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Bu süreçte Suriyeli muhacirlere Ensar bilinciyle ev sahipliği yaparak, kardeşlik ve komşuluk görevimizi en güzel şekilde yerine getirmeye gayret ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Toplantı kapsamında yapacağımız istişarelerin ve alacağımız kararların, ülkelerimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumartesi gününden itibaren organizasyon dahilinde pek çok panel, oturum ve yan etkinlik düzenlendi. Ekonomik ve mali işbirliğinden ulaştırma ve iletişime, sürdürülebilir turizmden dijital dönüşüme kadar farklı başlıklar altında fikir ve değerlendirmeler dile getirildi. Bunun için tüm katılımcılara şahsım ve milletim adına canı gönülden teşekkür ediyor, Rabbim emeklerinizi hayra tebliğ eylesin diyorum. Tüm bu çalışmaların aramızdaki uhuvveti, muhabbeti ve dayanışmayı güçlendirmesini, münasebetlerimize katkı yapmasını temenni ediyorum" dedi.

'DÜNYADA TARİHİ GELİŞMELERE ŞAHİTLİK ETTİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz kardeşlerim, son toplantımızdan bu yana Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünyada tarihi gelişmelere şahitlik ettik. Bilindiği üzere, yıllarca bu kürsüden sizlere Suriye halkının çektiği çilelerden bahsettik. Yaklaşık on dört yıl boyunca Suriyeli kardeşlerimiz, Baas rejiminin ve terör örgütlerinin saldırılarında çok ağır bedeller ödedi. Bir milyona yakın Suriyeli kardeşimiz can verdi. 3,6 milyonu Türkiye'de olmak üzere, milyonlarcası başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Bu süreçte Suriyeli muhacirlere Ensar bilinciyle ev sahipliği yaparak, kardeşlik ve komşuluk görevimizi en güzel şekilde yerine getirmeye gayret ettik. Allah'a hamdolsun, sonunda zafere ulaşan Suriyeli mazlumlar oldu" diye konuştu.