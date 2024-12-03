Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Su, medeniyetimizin ve kültürümüzün temel taşıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "22 yılda yeni baraj ve göletler inşa ederek 50 milyar metreküplük suyu depoladık. 24 milyon dekar alanı sulamaya açarak sulama alnını 72 milyon dekara çıkardık"

-"Su bizim hem inancımızda hem tarihimizde hem de kültür dünyamızda hayati yer tutar"

-"Tarih boyunca kurduğumuz medeniyet bahçelerini suyla yeşerttik"

-"Su yollarının bakım ve inşasının yanında halka ücretsiz su dağıtmak için su vakıfları kurduk"

-"Nakkaşlarımız, hattatlarımız minyatürlerini yine su motifleriyle su kıvrımlarıyla süslemiştir. Su hayatımızı idame ettirdiğimiz nimet olma yolunda kültür kodlarımızda baş köşeyi ayırdığımız mümtaz yere sahip olmuştur"

-"Su akar Türk yapar diyebiliyoruz. Bundan sonra da Türkiye'nin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya, ekonomiye kazandırmaya devam edeceğiz"

-"Birileri gibi tutulmayan sözlerle boş vaatlerle değil, eser ve hizmetlerle konuşmaya devam edeceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, DSİ tarafından yapımı tamamlanan 564 tesisin toplu açılış törenine katıldı.