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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Su, medeniyetimizin ve kültürümüzün temel taşıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Su, medeniyetimizin ve kültürümüzün temel taşıdır'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen DSİ'nin 564 tesisinin toplu açılış töreninde konuştu. 22 yılda 50 milyar metreküp su depoladıklarını ve sulama alanını 72 milyon dekara çıkardıklarını belirtti. Su'nun inanç, tarih ve kültürdeki önemine değinen Erdoğan, halkın su ihtiyacını karşılamak için su vakıfları kurduklarını ifade etti. Türkiye'nin su kaynaklarını verimli kullanmaya devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "22 yılda yeni baraj ve göletler inşa ederek 50 milyar metreküplük suyu depoladık. 24 milyon dekar alanı sulamaya açarak sulama alnını 72 milyon dekara çıkardık"

-"Su bizim hem inancımızda hem tarihimizde hem de kültür dünyamızda hayati yer tutar"

-"Tarih boyunca kurduğumuz medeniyet bahçelerini suyla yeşerttik"

-"Su yollarının bakım ve inşasının yanında halka ücretsiz su dağıtmak için su vakıfları kurduk"

-"Nakkaşlarımız, hattatlarımız minyatürlerini yine su motifleriyle su kıvrımlarıyla süslemiştir. Su hayatımızı idame ettirdiğimiz nimet olma yolunda kültür kodlarımızda baş köşeyi ayırdığımız mümtaz yere sahip olmuştur"

-"Su akar Türk yapar diyebiliyoruz. Bundan sonra da Türkiye'nin kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya, ekonomiye kazandırmaya devam edeceğiz"

-"Birileri gibi tutulmayan sözlerle boş vaatlerle değil, eser ve hizmetlerle konuşmaya devam edeceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, DSİ tarafından yapımı tamamlanan 564 tesisin toplu açılış törenine katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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