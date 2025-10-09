Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025- 2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lümpen ırkçılıkla ve dar bir bakış açısıyla uluslararası öğrencilerimizi hedefe koyan odaklar, ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'nin uluslararası eğitimde lider ülke olma yürüyüşünü durduramayacaklardır." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yükseköğretimde uluslararası bir nitelik arz etmesi bakımından yaptıkları çalışmalara ayrı bir parantez açmak istediğini belirterek, bugün dünya genelinde 8 milyona yakın uluslararası öğrenci olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin 350 bini aşkın misafir öğrenci sayısıyla dünyada altıncı sırada yer aldığını belirten Erdoğan, 198 ülkeden gelen bu öğrencilerin yüzde 95'inin kendi nam ve hesabına öğrenim gördüğünü söyledi.

Bu öğrencilerin okul ücretini, yurdunu, kirasını, gıdasını ve tüm masraflarını kendi cebinden karşıladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki uluslararası öğrencilerin Türk ekonomisine yaptığı yıllık katkı 3 milyar doların üzerindedir. Küresel yükseköğretim ekonomisi ise 370 milyar doları aşıyor. Önümüzde değerlendirmeyi bekleyen çok ciddi bir potansiyel bulunuyor. Biz de bu potansiyeli layıkıyla değerlendirmek niyetindeyiz. Ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısını orta vadede 500 bine, uzun vadede ise 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Biz böyle iddialı konuşunca hemen birileri çıkıyor, bizi eleştirmeye, gençlerimizi bize karşı kışkırtmaya başlıyor. Oysa ortada tenkit edilecek değil, takdir edilecek bir vizyon var.

Küresel eğitim vizyonumuzu idrak edemeyen çevrelere şunları bugün bir kez daha hatırlatmak isterim, misafir öğrencilere tahsis edilen kontenjanlar, vatandaşlarımıza ayrılan kontenjanların tamamen dışındadır. Yani kimse kimsenin hakkını yemiyor, gençlerimizin hakkını gasp etmiyor. Akademisyeniyle, öğrencisiyle, stajyeriyle farklı kıtalardan ülkemize gelen bu kardeşlerimiz, Türk üniversitelerine önemli katkılar sağlıyor. Şunu da özellikle ifade ediyorum, 150 binin üzerinde Türkiye mezunumuz, ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde kritik roller üstleniyor. Gittiğimiz her yerde Türkçe konuşan, Türkçe düşünen, memleketine ve münasebetlerimize katkı yapmak için canla, başla çalışan Türkiye için dua eden Türkiye mezunlarıyla karşılaşıyoruz. Lümpen bir ırkçılıkla ve dar bir bakış açısıyla uluslararası öğrencilerimizi hedefe koyan odaklar, ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'nin uluslararası eğitimde lider ülke olma yürüyüşünü durduramayacaklardır."

"Akademik ve kültürel işbirliklerimizi geliştirecek adımlar atıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası öğrenci politikalarında amaç ve hedeflerin iyi belirlenmesiyle, kurumlar arası uyum ve koordinasyonun sağlanmasının çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Türk dünyasından Afrika'ya, Balkanlar'dan Latin Amerika'ya, Orta Doğu'dan Güney Asya'ya üniversitelere olan ilginin giderek arttığını belirten Erdoğan, beşeri sermayeyi en etkin şekilde değerlendirmek mecburiyetinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha nitelikli öğrencileri ülkemize çekebilmenin yollarını aramalıyız. Yükseköğretim sistemimizin uluslararası konumunu güçlendiren bir başka mühim gelişme ise şudur, son yıllarda üniversitelerimiz, kampüslerini yurt dışına taşıyarak kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde yeni akademik birimler kurmaya başladı. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerle akademik ve kültürel işbirliklerimizi geliştirecek adımlar atıyoruz. Geçtiğimiz sene Bakü'de açılan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi eğitim öğretime başladı. 27 Ocak'ta Taşkent'te kurulan Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi bir başka adımdır. Kuruluş çalışmaları devam eden Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi, inşallah çok yakın bir zamanda Şam'da kapılarını öğrencilere açacak. Kazakistan, Somali, Filipinler ve Bosna Hersek'te açılan üniversitelerimize bağlı fakültelerimizle de yükseköğretim ihraç eden bir ülke konumuna geldik. Yükseköğretim Kurulumuz başta olmak üzere tüm bu çalışmalarda emeği geçen kurumlarımızı, üniversitelerimizi ve hocalarımızı milletim adına tebrik ediyorum."

"Üniversite toplumun önünde olmalı"

Erdoğan, toplumdan uzak, milletten uzak, bulunduğu şehirden, ülkenin ve milletin gerçeklerinden uzak bir üniversitenin, üniversite kavramının özüne aykırı olduğunu belirterek, "Üniversite toplumun önünde olmalıdır. Topluma öncülük etmeli, toplumun güncel sorunlarına çözüm yolları geliştirmelidir. Değilse asli misyonunu yerine getiremiyor demektir. " dedi.

Yükseköğretim sisteminde, ön lisans ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde iş yerlerinde uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaştırılmasını bu bakımdan önemli bulduklarını vurgulayan Erdoğan, bu modelle staj uygulamalarını, iş yeri temelli mesleki eğitime dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan, yeni dönemde ders planlarının sadeleştirileceğini, öğrencilerin proje geliştirebilecekleri, uygulama ve araştırma temelli öğrenme modellerinin hayata geçirileceğini bildirerek, "Bu dönüşümün en son çıktılarından biri de pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerimize 3 yılda mezun olabilme imkanı sunacak yapısal reformların gündeme alınmasıdır. Bu reformlarla yükseköğretim sistemimiz hem daha verimli hem de uluslararası standartlara daha uyumlu bir yapıya kavuşacak." diye konuştu.

Yeni düzenlemelerin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dileyen Erdoğan, 2025-2026 Akademik Yılı'nın bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ederek, hocalara, öğrencilere, üniversite çalışanlarına başarılar diledi.

YÖK 2025 Üstün Başarı Ödülleri sahiplerine verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erdoğan'a İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen, dünyanın en büyük ve en gelişmiş küp uydularından biri olan PAUSAT-1'in maketini takdim etti.

Törenin devamında bireysel, kurumsal, özel alan ve özel ödül olmak üzere 4 kategoride YÖK 2025 Üstün Başarı Ödülleri sahiplerine verildi.

Bireysel ödüller kapsamında fen ve mühendislik bilimleri, güzel sanatlar ve mimarlık, sağlık ve spor bilimleri ile sosyal ve beşeri bilimler alanlarındaki "yılın doktora tezi" ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahiplerine sunuldu.

Kurumsal ödüller kategorisinde dijital dönüşüm ve büyük veri çalışmaları, toplumsal sorumluluk, uluslararası işbirliği, üniversite-sanayi işbirliği ve yerel kalkınmaya katkı dallarındaki ödüller de Erdoğan tarafından takdim edildi.

Erdoğan, daha sonra, özel alan kategorisinde bilim diplomasisi ve milli yenilik ödüllerini, özel ödül kategorisinde ise ilme ve talebeye hizmet özel ödülünü sahiplerine verdi.

Öte yandan programda Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Müziği Orkestrası tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı.

(Bitti)