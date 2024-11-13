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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Türkiye-ABD Ticari İlişkilerini Ele Aldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Türkiye-ABD Ticari İlişkilerini Ele Aldı
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Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, American Turkish Business Roundtable Başkanı General James Jones ile bir araya gelerek Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkileri ve savunma işbirliklerini görüştü.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, American Turkish Business Roundtable (ATBR) Başkanı General James Jones ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra savunma ve güvenlik alanındaki işbirlikleri ele alındı.

Ortak yatırımların değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasındaki iş dünyasını kapsayan ticari diyaloğun güçlenmesine yönelik konular değerlendirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Politika
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