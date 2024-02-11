Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın Deve Güreşi Festivali'ne katıldı
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Milas ilçesinde düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne katıldı. Ayaydın, festivalde vatandaşları selamlayıp karanfil dağıttı.
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Milas ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne katıldı.
Ayaydın, Milas Belediyesince Milas Arena'da düzenlenen festivalde, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve partililer tarafından karşılandı.
Omuzunda Yörük yağlığı ile festival alanına giren Ayaydın, vatandaşları selamlayıp karanfil dağıttı.
Ayaydın'a AK Parti Milas İlçe Başkanı Emin Çelik, AK Parti Milas Belediye Başkan adayı Rüştü Yiğitkaya, MHP İlçe Başkanı Tunahan Ongun ve partililer eşlik etti.