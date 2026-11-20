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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, bir dizi ziyaret ve program kapsamında geldiği Karabük'te AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı binasında gerçekleşen ziyarette, çalışma hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik alanında yürütülen çalışmalar ele alındı. Görüşmede, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışma hayatının güçlendirilmesi, üretimin ve istihdamın artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, ziyarette kentte yürütülen teşkilat çalışmaları ve Karabük'ün gündemindeki konular hakkında Bakan Yardımcısı Aydın'a bilgi verdi.

Ziyarete AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, il kadın ve gençlik kolları başkanları ile il yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı