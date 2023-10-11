Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansı Çorum ofisini ziyaret etti

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansı'nın Çorum ofisini ziyaret etti. Dağlı, ziyarette Çorum'un potansiyelini inceledi ve ilimizde üretimi ve istihdamı artırmaya yönelik projeler hazırladıklarını belirtti.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansının (AA) Çorum ofisini ziyaret etti.

Dağlı, ziyarette yaptığı açıklamada, göreve başlamasının ardından kentin dinamikleri hakkında detaylı bilgi topladığını söyledi.

Ardından ilçe ziyaretleri ile Çorum'un potansiyelini yerinde inceleme fırsatı bulduğunu belirten Dağlı, "Çorum ilimiz güçlü sanayisi, tarımı ve turizm potansiyeli ile öne çıkmaktadır. İlimizde üretimi ve istihdamı artırmaya yönelik projeler hazırlıyoruz." dedi.

Dağlı, Anadolu Ajansının bir asrı aşkın tecrübesiyle Türkiye'nin önemli kurumlarından biri olduğuna dikkati çekerek, " Anadolu Ajansı, kuruluş amacına uygun olarak Türkiye'nin, Anadolu'nun sesini dünyaya duyuruyor. Kurumumuza başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.