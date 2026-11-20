Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 196 ülkeyle birlikte karar almak zorunda olduklarını belirterek, "Herkesin önceliklerini dikkate almak zorundasınız. Adaletli bir sistem kurmak zorundayız. Tüm bunlarla birlikte çalışıyoruz. Bakalım inşallah iyi neticeler alacağız" dedi.

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, düzenlenen kapanış oturumu öncesinde basın mensuplarının soruları yanıtladı. Kurum, "Kabul edilen gündemleri, maddeleri burada oylayacağız ve sürecimizi yürüteceğiz. İsteğimiz, arzumuz buradan sonuçla ayrılmak, neticelerle ayrılmak. Aslında şunu diyebilirim birçok maddeye ilişkin, ilerlemeye ilişkin bir uzlaşı zemini oluştu. Birçok ülke elektrifikasyon konusunda işte karbon yakalama konusunda, metan azaltımı konusunda uzlaşıya vardı. Ufak tefek pürüzler giderildiği takdirde o alanlarda süreç tamam diye düşünüyorum. Ama tabii ki başka ülke menfaatlerini öne çıkaran başka eylem veya madde düzenlemesi bekleyen ülkeler de var. Bakacağız, yani biz hala uzlaşıyla hareket ediyoruz. Güzel neticeler çıksın istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Umudumuz, insanlığın umudu COP31 bugüne kadar çıkmayan neticelerin çıkması bunun için gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Amacımız buradan sonuçla ayrılmak"

Görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Bakan Kurum, "Gelişmekte olan ülkeler küçük ada devletleri uyum finansmanıyla ilgili daha güçlü bir irade bekliyorlar. Başlangıç noktası uyum finansmanının arttırılması, üç katına çıkarılması beklentileri var. Biz bu beklentileri kısmen ikinci karar metnine yazdık. Tabii ki daha fazla beklentiler de var. Onlarla görüşüyoruz. Elektrifikasyon konusu bence birçok ülke nezdinde kabul görmüş. Bizim eylem gündemlerimizden en önemli maddesi diyeceğimiz madde. O noktada da iyi yoldayız. Tabii ki işte orada o maddeyi kabul ederken başka madde üzerinde de beklentiler var. Tabii Paris Anlaşması'nı tartışmıyoruz. Paris Anlaşması'nın ortaya koymuş olduğu 1,5 derece hedefini asla tartışmaya konu etmiyoruz. Bu çerçevede yürüteceğiz. Amacımız buradan sonuçla ayrılmak" diye konuştu.

"Adaletli bir sistem kurmak zorundayız"

Birçok ülkenin kendi ülkesi için beklentilerinin olduğunu belirten Kurum, "Ülkelerin fosil yakıtlarla ilgili beklentileri var. Fosil yakıtlar biliyorsunuz Dubai'de COP28'de bir karar alınmıştı uzaklaşma yol haritasıyla alakalı. Onun yine ilerletilmesi noktasında beklentiler var. Aslında o süreç de ilerliyor. Dediğim gibi her ülkenin kendi öncelikleri var, kendi kalkınma meseleleri var. Hepsine saygı göstereceğiz ve güzel sonuçlarla ayrılacağız. Çalışıyoruz arkadaşlar yani herkesin sonuçta siz de takdir edersiniz ki 196 ülkeyle birlikte karar almak zorundasınız. Herkesin önceliklerini dikkate almak zorundasınız. Adaletli bir sistem kurmak zorundayız. Tüm bunlarla birlikte çalışıyoruz. Bakalım inşallah iyi neticeler alacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı